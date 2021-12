Alizée et Maxime (Mamans & Célèbres) parents d'un 2ème enfant : ils dévoilent le prénom original du bébé

Alizée et Maxime sont parents d'un deuxième enfant : ils dévoilent une photo et son prénom

C'est dans la saison 11 de Pékin Express (Pékin Express : La Course infernale) diffusée sur M6, que vous avez connu Alizée et Maxime. Ils vivaient alors à Neuilly et étaient surnommés "le couple BCBG" dans l'émission présentée par Stéphane Rotenberg. Ils ont aussi été présents dans la saison de Pékin Express 2020. Et depuis, ils ont quitté la région de Paris pour la Bretagne. Et surtout, les anciens candidats d'aventures sont désormais au casting de Mamans & Célèbres sur TFX !

Si Alizée est une nouvelle maman de Mamans & Célèbres, c'est parce qu'elle et Maxime sont devenus parents d'un premier enfant, une petite fille prénommée Thi-Waï (née le 15 octobre 2020). Et maintenant, les amoureux ont annoncé la naissance de leur deuxième enfant ! Ils avaient dévoilé le sexe du bébé, et c'est encore une petite fille.

Sur Instagram, la maman et le papa ont posté le même message pour annoncer la venue au monde de leur baby girl : "Notre deuxième petite merveille Soa-Li est née. Nous sommes si heureux et encore sur notre petit nuage... merci la vie". Alizée et Maxime ont donc aussi dévoilé le prénom de leur deuxième bébé.