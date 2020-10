Alix (Koh Lanta 2020) s'exprime sur le sexisme dont elle a été victime

Elle est l'une des candidates phares de Koh Lanta 2020, alias Koh Lanta, les 4 terres : Alix a prouvé à plusieurs reprises ses capacités de leader sur le camp, mais aussi ses compétences de sportive dans les épreuves. Si la candidate est aussi forte mentalement et physiquement, c'est parce qu'elle a surmonté de nombreuses épreuves et a travaillé dur pour arriver à ses fins, peu importe les critiques qu'elle a pu recevoir. Après avoir vécu un burn-out dans son précédent travail, manageuse dans la restauration, elle a tout fait pour devenir pompier.

Alix se confie sur le sexisme dont elle a été victime en tant que femme pompier

Mais son intégration n'a pas été facile, comme elle l'a confié dans une interview accordée au Parisien ce vendredi 30 octobre 2020. Et pour cause, Alix a souvent été victime de remarques sexistes de la part des autres pompiers : "Des collègues pompiers me pointaient du doigt. Certains se disaient que j'avais été prise parce que j'étais une gonzesse, même si les mentalités ont évolué dans le métier. Je ne voulais pas qu'ils se disent que c'était risqué de partir avec moi en intervention. Alors je me suis foutue un coup de pied au cul avec le CrossFit". Elle s'est alors entraînée sans relâche pensant 5 ans, quitte à mettre sa vie privée en arrière plan. Aujourd'hui, elle est fière du chemin parcouru, que ce soit dans la vraie vie ou dans Koh Lanta.

La candidate de Koh Lanta répond aux critiques

Face aux critiques qu'elle a pu recevoir depuis le début de la diffusion, elle répond : "Ils trouvent que je manque d'humilité. J'ai travaillé ma condition physique pendant cinq ans, alors je suis juste fière. S'ils voulaient un autre gagnant sur les pilotis, il aurait fallu plus fort. Je reçois parfois des insultes de base parce que je suis une femme, comme 'sale pute'. Mais je n'ai pas honte de l'image que je renvoie, qu'importe ce que les gens pensent". Un chose est sûre : la jeune femme n'a pas sa langue dans sa poche, et elle l'a montré à plusieurs reprises après avoir été accusée de mentir sur la mort de sa soeur ou suite à l'élimination d'Hadja.