Alix fracasse le milieu de la télé-réalité : "les émissions font ce qu'elles veulent avec les images"

"Quand j'allais à l'usine en stop, une petite voix dans ma tête savait déjà qu'une autre vie m'attendait" déclare Alix dans une interview pour Le Monde. C'est sûr qu'aujourd'hui, la vie de la jeune femme de 28 ans est bien loin du travail à la chaine. Alix a débarqué dans le milieu de la télé-réalité à l'âge de 24 ans lorsque les caméras de Zéro Complexe ont suivi son opération des seins. Elle a ensuite enchainé les tournages comme Les Marseillais vs le Reste du monde, Les Princes de l'amour ou Les Marseillais. Elle a vécu une longue relation avec Benjamin Samat qui a fait le buzz lorsque le jeune homme l'a trompée dans Les Marseillais au Caraïbes.

En novembre 2021, Alix a créé un véritable raz de marée en affirmant avoir vu une vidéo dans laquelle Illan (qu'elle ne nommait pas) s'adonnerait à une agression sexuelle. "Je n'ai jamais voulu être une lanceuse d'alerte, je répondais simplement à des questions dans le cadre de la promotion de mon livre. Je ne pensais pas que cela prendrait une telle ampleur" explique-t-elle lors de l'entretien. Depuis, l'ancienne candidate est devenue, malgré elle, la représentante du premier mouvement "#metoo télé-réalité" et se sent prête à mener le combat : "J'ai envie de dire aux agresseurs que s'ils pensent qu'il faut être un homme pour avoir des cou*lles, ils se trompent. Les victimes n'ont plus à avoir honte".

"La télé-réalité, c'est comme une relation toxique"

Si elle a déjà dénoncé les agissements des productions de ce type de programmes, elle insiste en déclarant que ce sont des émissions qui "font ce qu'elles veulent avec les images", et pour lesquelles "on ne sait jamais vraiment ce pour quoi on signe". "La télé-réalité, c'est comme une relation toxique. Les producteurs nous laissent entendre que, sans eux, on ne sera plus rien. Ils s'immiscent dans notre intimité et menacent de nous évincer si on fait trop de remous. Une fois, ils ont même appelé mon copain de l'époque pour lui suggérer de me quitter" ajoute-t-elle.

Celle qui a récemment accusé un candidat de La Villa des coeurs brisés 7 d'être violent a aussi avoué avoir été victime d'une dépression en 2019. Elle avait la sensation d'être "devenue un produit" dans un milieu où les femmes ne sont clairement pas protégées selon elle. "Un candidat est connu pour avoir la main leste envers sa copine, les producteurs le savent et n'agissent pas. Tant que le scandale n'est pas public, ils continuent à faire comme si de rien n'était" prend-elle comme exemple. Alix montre encore une fois son franc-parler, et montre qu'elle est prête à défendre ses convictions jusqu'au bout !