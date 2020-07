Alexandre Astier papa pour la septième fois : il dévoile le prénom du bébé

Le bébé tournera-t-il une scène dans le film Kaamelott ?

Les enfants d'Alexandre Astier, Ariane, Jeanne, Neil et Ethan, avaient joué dans la série Kaamelott. Ariane et Jeanne ont incarné les filles de Karadoc et Mevanwi, Neil a interprété Arthur étant enfant et Ethan a représenté le rêve de descendance d'Arthur. Donc peut-être que les plus jeunes, James, Aaron et désormais Isaac, pourraient eux aussi faire une apparition dans le film, dont la sortie a été repoussée au 25 novembre 2020 à cause du coronavirus. C'est en tout cas ce que certains internautes espèrent, afin de découvrir le nouveau-né et l'ensemble de la progéniture de l'acteur, réalisateur, producteur, metteur en scène (et on en passe car la liste est encore longue).