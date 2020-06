Kaamelott : bientôt une série d'animation ? Alexandre Astier y réfléchit

L'autre projet d'Alexandre Astier

Kaamelott - Premier Volet, le premier film de sa trilogie cinématographique qui fera suite au dernier épisode de sa cultissime série diffusée sur M6, n'est pas encore sorti au cinéma, mais Alexandre Astier a déjà la tête tournée vers d'autres projets. Parmi ceux-là, il y a celui de Kaamelott Renaissance qui aurait pour objectif de mettre en scène les événements qui se sont déroulés durant les 10 ans qui séparent la série et ce film.

Comme le rappelait le comédien auprès de BFM, c'est un projet très important pour lui, "Je suis sûr de devoir la raconter, parce que cette période de dix ans où tout le monde était soit dans la collaboration avec l'ennemi, soit dans la résistance à l'ennemi en l'absence d'Arthur est un moment très particulier de la saga et ça serait hyper dommage que ça n'existe pas."

Une série d'animation ?

La question est donc désormais la suivante : sous quelle forme raconter cette histoire ? Et visiblement, le papa de Kaamelott a encore quelques doutes à ce sujet. Alors qu'il s'est déjà attaqué aux formats des série, du ciné et de la BD, il aimerait cette fois-ci toucher à quelque chose de nouveau. Au micro de Captain Popcorn, Alexandre Astier a ainsi confié, "Dans les façons de le développer, j'avais pensé à l'animation. Pas en long métrage, du coup, plutôt en série. (...) Je veux que ça change de Kaamelott, que ça soit un format à part".

Un concept qui a de quoi exciter les fans, mais dont il n'est encore sûr de rien, "Je me demande si c'est ça qu'il faut faire ou s'il faut proposer quelque chose de plus calme comme la lecture". Et pour cause, en plus du format de l'animation, il s'avoue également attiré par l'idée d'écrire des nouvelles ou un possible roman graphique. Des formats totalement éloignés les uns des autres ? Oui, mais il l'a de toute façon précisé, il a le temps d'y réfléchir, "Je me pose encore la question, mais c'est pas encore tout à fait l'heure de s'occuper de ça."