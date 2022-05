Agnès Pavoni (Familles nombreuses) juge le montage de l'émission : est-elle satisfaite de ses débuts ?

Afin de renouveler l'intérêt du public et continuer d'apporter de la fraîcheur au programme, les producteurs de Familles nombreuses, la vie en XXL ont profité de l'épisode du mardi 17 mai 2022 pour introduire les Pavoni, une nouvelle famille composée de Agnès et Romain (les parents) et de leurs quatre enfants, Giulian (10 ans), Gianni (8 ans), Roméo (4 ans) et Lissandro (près de 2 ans).

Agnès Pavoni n'était pas adepte de l'émission

Une famille déjà adoptée par le public, qui aurait pu ne jamais participer à l'émission. La raison ? Agnès Pavoni l'a confessé auprès de Télé-Loisirs, même si elle reconnait son intérêt, "Je trouve que le programme est rassurant. On se rend compte qu'on n'est pas les seuls dans certaines situations", elle n'en a jamais été une grande fan.

"On ne regardait pas forcément l'émission [avant d'y figurer], a-t-elle confessé. Cela m'arrivait de regarder les replays le vendredi soir, lorsque les enfants étaient couchés. Mais pour être honnête, à 17h30, je ne suis pas assise sur mon canapé mais plutôt dans le rush entre les devoirs et la préparation du repas."

Un montage honnête pour la famille ?

Malgré tout, la mère de famille ne regrette en rien cette participation. Elle l'a révélé, là où certaines émissions sont régulièrement critiquées pour leurs montages (on pense notamment à Mariés au premier regard ou Et si on se rencontrait ? sur M6), Agnès Palvoni s'est révélée satisfaite du travail des équipes.

"Je dois vous dire qu'on a été agréablement surpris par le montage des séquences, a-t-elle confié. On s'est totalement reconnus, c'est vraiment notre quotidien." Une situation qui n'était pourtant pas gagnée d'avance, "C'est très impressionnant le premier jour [de tournage]. On n'est pas du tout habitués à cet environnement-là."

Les Pavoni, futures stars des réseaux sociaux ?

Faut-il ainsi s'attendre à voir la famille Palvoni imiter les autres candidats et profiter de sa nouvelle notoriété pour se lancer dans le monde de l'influence ? A priori, ce n'est pas le plan principal. Si Agnès ne ferme aucune porte, "C'est quelque chose que je n'écarte pas, car dans la vie il faut être opportuniste et saisir les bonnes occasions lorsqu'elles se présentent à vous", elle assure néanmoins que son objectif principal est ailleurs.

"Actuellement, je crée moi-même ma propre structure, a dévoilé la jeune femme de 35 ans. Si les placements de produits peuvent être un supplément, je ne dirai pas non. Mais je ne mise pas tout sur l'influence". Après tout, elle l'a très justement rappelé, "Avec ce métier, on ne sait pas de quoi demain est fait. (...) Je ne me suis clairement pas inscrite dans l'émission pour ça !"