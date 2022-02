After : les autres acteurs qui ont failli jouer Tessa et Hardin

En 2022, la saga After se termine avec la sortie du 4ème (et dernier) volet des aventures de Tessa et Hardin et vous pouvez déjà découvrir un teaser sexy. L'univers créé par Anna Todd va continuer avec de nouveaux films mais on ne retrouvera pas les deux héros joués par Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin. Impossible d'ailleurs d'imaginer d'autres acteurs dans ces rôles. Et dire qu'on a failli avoir un casting très différent !

Daniel Sharman a failli jouer Hardin

C'est au début des années 2010 qu'Anna Todd a cartonné avec After qui était, à l'origine, une fanfiction sur Harry Styles. Le projet d'adaptation du livre (publié en 2014) a été rapidement lancé. En 2016 (soit 3 ans avant la sortie du premier volet), ce n'était pas du tout Hero-Fiennes Tiffin qui était prévu au casting dans le rôle de Hardin : l'autrice avait annoncé Daniel Sharman dans le rôle principal.