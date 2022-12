Adieu bouteilles de shampoing et capsules de café : voici le nouveau règlement européen contre le plastique

Le nouveau projet de réglementation de l'Union Européenne, publié il y a quelques jours, propose des systèmes de consigne et de retours obligatoires pour les bouteilles en plastique et les canettes métalliques à usage unique, ainsi que la fin des assiettes et gobelets jetables, des sachets de sucre et autres condiments, ainsi que les minis savons et shampoings donnés dans les hôtels. Les stratégies des entreprises de commerce électronique qui emballaient de petits objets dans d'énormes boîtes sont également révolues.

>> La crise du Coronavirus signe le grand retour du plastique, et c'est une catastrophe écologique <<

Tous les emballages doivent être recyclables d'ici 2030 et, pour cela, l'UE apprendra aux pays à établir des lignes directrices. Par exemple, les clients devront payer un petit supplément en plus de leur achat, qui sera remboursé lors du retour de la bouteille. 20% des ventes de boissons à emporter dans les cafétérias devront être servies dans des contenants réutilisables ou dans les propres contenants des clients d'ici 2030, passant à 80 % en 2040. Les détaillants de bière devront vendre 10 % de leurs produits dans des bouteilles rechargeables d'ici 2030 et 20% d'ici 2040.

Adieu les beaux mais "vides" contenants

Au total, les États membres de l'UE devront réduire les déchets d'emballage par habitant de 15 % d'ici 2040. Et l'une des propositions est que les détaillants en ligne s'assurent que l'espace vide dans une boîte ne dépasse pas 40 % par rapport au produit. De plus, les emballages "superflus", tels que les doubles parois ou les faux fonds destinés à donner l'impression que les produits contiennent plus qu'ils n'en contiennent, seraient interdits.

>> Journée de l'environnement : 7 chiffres déprimants qui doivent nous motiver pour agir <<

Cela signifie que tous les emballages doivent être conçus pour la fonctionnalité et non pour l'esthétique, minimisant ainsi la quantité de production. De quoi mettre en colère les entreprises qui utilisent des emballages distinctifs pour se démarquer, comme les fabricants de parfums et de spiritueux.

Pourquoi ?

Toutes ces nouvelles règles, qui devront être approuvées par les États membres de l'UE et le Parlement européen, visent à lutter contre l'augmentation des déchets plastiques et autres déchets d'emballage. On estime que 4 % des nouveaux plastiques et 50 % du papier sont utilisés dans les emballages. L'UE a adopté une loi en 2019 pour interdire les articles en plastique à usage unique les plus courants, tels que les couverts ou les pailles en plastique, mais maintenant elle veut aller plus loin. On estime que l'Européen moyen génère 180 kilos de déchets d'emballage chaque année .

Et les capsules de café ?

Les fabricants d'emballages doivent se conformer à la nouvelle loi, car ces produits peuvent obstruer les processus de recyclage et mettre beaucoup de temps à se biodégrader complètement dans certains environnements. C'est pourquoi la Commission a désigné une "petite liste de produits" qui devraient être conçus pour le compostage : sachets de thé, dosettes de café, autocollants apposés sur les fruits et légumes et sacs en plastique.

>> Starbucks : bientôt la fin des gobelets avec ton prénom... pour l'environnement <<

Les entreprises ne sont pas d'accord

Depuis que le projet a été divulgué, l'industrie a défendu l'idée que l'énergie et l'eau nécessaires pour nettoyer les emballages réutilisables l'emporteraient sur les avantages environnementaux de la suppression des articles à usage unique.

En effet, le groupe hôtelier HOTREC a appelé à "une analyse complète des coûts pour les entreprises, notamment les coûts d'énergie, d'eau et de fonctionnement" que cela entraînera, affirmant que le coût ne devrait pas incomber aux entreprises.

Article écrit en collaboration avec nos collègues de magnet.xataka.