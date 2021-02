Acrobate94 mis en examen pour viol : il aurait reconnu avoir donné "3 gifles" à sa compagne

Acrobate94 accusé de viol et de violences par sa compagne : mis en examen pour viol, il aurait reconnu avoir donné "3 gifles" à sa compagne

La star de YouTube et des réseaux sociaux serait accusé de viol, de menaces de mort et de violences par sa compagne. Acrobate94 a été arrêté, déféré, mis en examen et placé en détention provisoire pour viol comme l'a affirmé l'AFP. Pendant les interrogatoires, l'influenceur aussi connu pour Ninja Warrior aurait avoué avoir donné "3 gifles" à sa compagne.