Accusés de plagiat, les créateurs de 1899 pour Netflix donnent leur version et lâchent un tacle contre l'artiste brésilienne

A peine sortie sur Netflix, la très attendue 1899 s'est rapidement trouvée face à d'improbables accusations. Sur Twitter, Mary Cagnin, une artiste brésilienne, a dit être "en état de choc" en découvrant la série. La raison ? Elle assure qu'elle est copiée sur son comic, Black Silence. Publiant des images des planches, elle a montré de nombreux plans qui ressemblent au show créé par Baran bo Odar et Jantje Friese, provoquant de nombreuses réactions sur le web.

Ces accusations n'ont pas empêché les internautes de regarder en masse la série sur Netflix puisque 1899 s'est retrouvée numéro 1 du top de la plateforme dans de nombreux pays. Alors que les fans sont toujours sous le choc de la fin folle et se demandent si une saison 2 est bien prévue, les deux boss de la série sont sortis du silence.

Attaqués, les créateurs de 1899 démentent les accusations de plagiat

Depuis les tweets de Mary Cagnin au sujet de 1899, Baran bo Odar et Jantje Friese ont dû faire face à une vague de haine. Une chose qui est allée trop loin. Sur Instagram, Baran bo Odar a partagé un message de l'équipe de production de la série, qui dénonce la vague de haine en ligne. "Ce sont deux personnes incroyablement talentueuses qui ont tellement travaillé pour créer leurs propres histoires ORIGINALES. Cela me met extrêmement en colère et me rend triste de voir tellement de personnes suivre les masses, sans savoir de quoi ils parlent. 1899 est un projet spécial sur lequel ils travaillent depuis des années et cela n'a rien à voir avec le comic. Si vous avez vu la série et lu le comic, vous le sauriez, et nous n'aurions pas ces conversations." peut-on lire dans le poste partagé par celui qui a aussi créé la série Dark.