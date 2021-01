La Saga Winx : les grosses différences d'âges entre les persos et les acteurs

Des grosses différences d'âges entre les persos et les acteurs

Comme les acteurs de La Chronique des Bridgerton qui sont plus vieux que leurs personnages, le casting de Destin : La Saga Winx sur Netflix a un âge plus avancé que leurs rôles. Pour rappel, malgré les différences entre Winx Club et le remake en live-action, les fées sont au lycée dans la série animée et dans la série de Netflix. Du coup, Bloom, Stella, Musa, Sky ou encore Riven ont le même âge dans la saison 1 de la série d'animation originale et dans la saison 1 de la série en live-action.

En revanche, du côté des acteurs au casting de Destin : La Saga Winx, ils sont clairement plus âgés. Et la plus vieille actrice à incarner une fée Winx, c'est Eliot Salt alias Terra. Elle a 27 ans alors que son personnage a 16 ans, ce qui fait une différence d'âge de plus 10 ans (11 ans exactement). Du côté des acteurs masculins, c'est Freddie Thorp alias Riven le plus vieux, lui qui a 26 ans dans la vraie vie et donc 10 ans de plus que son perso qui est âgé de 16 ans. Sadie Soverall, qui incarne Beatrix, est la plus jeune de la série, elle qui a 19 ans. Mais manque de bol les Trix (absentes comme Tecna et Flora de la série Netflix) sont des fées adultes dans Winx Club, elle est donc bien plus jeune que le trio qu'elle remplace.

Découvrez les vrais âges des acteurs de Destin : La Saga Winx

Bloom : 16 ans