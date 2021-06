A Plague Tale Requiem, Forza Horizon 5... les 5 jeux vidéo les plus attendus sur Xbox et PC

C'est au cours de l'édition numérique de l'E3 2021, que Xbox et l'incontournable éditeur/développeur Bethesda (Fallout, Doom...) ont dévoilé leurs nouveaux gros projets pour les mois/années à venir. Sans surprise, les gamers seront une nouvelle fois gâtés avec pas moins de 30 jeux inédits, dont 27 qui seront disponibles dès leur sortie dans le désormais célèbre Game Pass. Et forcément, on n'a pu résister à l'idée de vous faire une sélection de nos jeux les plus attendus !

Forza Horizon 5 (9 novembre 2021)

Nouvel épisode de la célèbre franchise, ce Forza Horizon 5 s'éloignera du Royaume-Uni pour nous faire vibrer du côté du Mexique. Et à cette occasion, c'est la plus grande map de la franchise qui nous sera proposée, accompagnée de décors aussi sublimes que dépaysants. Surtout, alors que des centaines de voitures seront une nouvelle fois à débloquer au cours du jeu, les créateurs ont tout fait pour renouveler la série à travers des graphismes toujours plus soignés et l'ajout de défis supplémentaires qui renforceront la durée de vie et les surprises.

Redfall (Eté 2022)

Nouveau bébé d'Arkane (à qui l'on doit Dishonored, Prey), Redfall s'annonce comme une véritable pépite dans le monde du FPS. Via son open-world jouable en solo ou entre amis, le jeu vidéo nous promet une histoire aussi originale que badass avec une invasion de vampires qui ont pris le dessus sur l'humanité en bloquant l'accès au soleil. Et forcément, qui dit FPS dit sélection d'armes et personnages ultra stylés pour des affrontements sanglants. On a hâte.

Starfield (11 novembre 2022)

Il faudra se montrer patient pour y jouer, mais l'attente sera récompensée. Tandis que ce nouveau jeu vidéo nous plongera dans un monde futuriste - il est d'ailleurs présenté comme un Skyrim qui se déroulerait dans l'espace, il bénéficiera de graphismes à couper le souffle. Oui, la bande-annonce dévoilée à l'E3 a réellement été créée à partir du moteur Creation Engine 2, autrement dit à l'aide d'images in-game et non de séquences cinématiques. Tout simplement bluffant. Il vous reste donc plus d'un an pour investir dans une télé afin d'en prendre plein les yeux durant votre quête spatiale !

A Plague Tale Requiem (2022)

Suite directe de A Plague Tale Innocence, ce nouvel opus nous permettra de retrouver Amicia et Hugo dans une aventure aussi épique qu'angoissante où les rats et la peste ne seront pas les seuls dangers pour nos héros. Toujours situé en France et porté par de nouveaux décors impressionnants, cet épisode devrait suffisamment se renouveler pour nous faire trembler et kiffer. Bref, la recette sera la même, mais en mieux !

The Outer Worlds 2 (pas de date)

Tout ce que l'on sait de cette suite, c'est qu'elle sera aussi barrée et mémorable que le premier jeu et nous permettra de découvrir un nouveau système solaire à travers des héros inédits. Alors oui, c'est peu pour le moment, mais son trailer suffit à nous rassurer sur la qualité à venir : le délire sera le même et on ne s'ennuiera pas devant ! Vivement.

