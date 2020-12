A 77 ans, elle gâte les jeunes LGBT+ rejetés par leurs familles pour Noël

Noël, c'est le moment parfait pour faire une bonne action ! Vous pouvez par exemple décider de faire don de vos cadeaux au lieu de les revendre ou bien d'aider des associations en ce jour particulier. C'est en tout cas ce que fait une grand-mère depuis déjà 22 ans et son initiative a de plus en plus de succès.

Linda Warren, la "Queer Santa" généreuse

A 77 ans et malgré la Covid-19, Linda Warren a encore passé les Fêtes de fin d'année à jouer à la Mère Noël. Cette habitante du Colorado est depuis 22 ans maintenant impliquée dans une belle initiative qui lui a valu le nom de "Queer Santa". Chaque année, elle organise une collecte de dons afin de venir en aide à des jeunes adultes et adolescents LGBT+ rejetés par leurs proches. En 2019, elle a par exemple récolté 35 000 dollars qu'elle a ensuite utilisés pour acheter des cadeaux. Emballés par des bénévoles, ils sont ensuite redistribués aux jeunes en difficulté qui peuvent s'inscrire pour recevoir un cadeau. Cette année, 61 jeunes ont bénéficié de cette opération, un record.