365 jours 3 : Massimo ou Nacho ? La fin expliquée (selon le livre)

Dans 365 jours 3, Laura (Anna Maria Sieklucka) s'est éloignée de Massimo (Michele Morrone) et a vécu une histoire avec Nacho (Simone Susinna). Sauf qu'alors qu'on pensait qu'elle allait ENFIN choisir entre les deux, le film se terminait sur un gros cliffhanger : à la fin du film, on ne savait pas si elle allait choisir de rester avec Massimo ou bien de rompre définitivement avec ce dernier et se lancer dans une histoire avec Nacho. La fin a déçu et énervé les fans et on peut les comprendre. Mais sachez que le livre de Blanka Lipińska donne vraiment une réponse sur le dilemme de Laura.

Avec qui Laura finit-elle dans les livres 365 jours ?

Alors, Massimo ou Nacho ? Dans le livre, c'est en fait avec Nacho que Laura termine en couple ! Mais le roman contient une intrigue glauque qui n'est absolument pas présente dans le film : fou de rage à l'idée d'être abandonné, Massimo tue le chien de Laura puis la kidnappe, la drogue et essaie de la mettre enceinte. Elle finit par réussir à s'échapper et, sans grande surprise du coup, termine avec Nacho. A la fin du livre, Massimo accepte de divorcer et Nacho et Laura attendent leur premier enfant. Tout est bien qui finit bien (sauf pour la team Massimo).

Au lieu d'inclure cette intrigue polémique, les scénaristes ont donc décidé de laisser le flou régner sur le futur du triangle amoureux. A moins que cette fin ambigüe ne signifie qu'un 4ème film 365 jours soit en préparation. Pour l'instant, Netflix ne s'est pas exprimé à ce sujet mais plus rien ne nous étonne...