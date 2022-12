1899 : cette idée nulle ne verra jamais le jour, malgré les théories des fans

En ce moment, plusieurs séries cartonnent sur Netflix. Il y a évidemment la saison 6 d'Elite qui est loin de faire l'unanimité, Mercredi qui a battu un record en devenant la série en anglais la plus vue en une semaine, mais aussi 1899. Créée par Baran bo Odar et Jantje Friese, la série nous a complètement retourné le cerveau avec sa fin inattendue, pourtant teasée dès le premier épisode. Tout est donc possible pour la potentielle saison 2. Enfin, tout sauf ça.

Cette intrigue qui n'arrivera pas dans 1899

Avant même la sortie de 1899, les créateurs du show évoquaient la conception de la série. Au sujet de l'écriture du script et du développement du mystère, Baran bo Odar confiant à The Hollywood Reporter que lui et sa partenaire d'écriture n'avaient "pas de mauvaises idées" car ils mettaient tout de suite de côté les choses qui leur semblaient farfelues. "Nous n'avons pas peur d'évoquer des idées mauvaises car parfois, il y a un petit truc dans une idée mauvaise qui peut servir" a-t-il expliqué.

Mais s'il y a bien une idée nulle selon lui, c'est celle-ci. Et c'est promis, ça n'arrivera jamais dans 1899, malgré le souhait de certains fans. "Une mauvaise idée qui n'arrivera pas, c'est que 1899 soit liée à Dark. On nous pose beaucoup la question. Pour tous les fans : désolé, il n'y aura pas de personnages de Dark qui vont apparaître" a ajouté le créateur. Dark et 1899 ont au moins un lien : l'acteur Andreas Pietschman. Il joue le capitaine de 1899 et Jonas version adulte dans Dark.

Une saison 2 à venir ?

Pour l'instant, on ne sait pas si 1899 aura droit à une saison 2. Avant le lancement de la série, Baran bo Odar et Jantje Friese avaient tout de même confié avoir développé la série pour durer trois saisons, comme Dark. Ils avaient même expliqué connaître déjà la fin de la série. Vu le succès du show depuis sa sortie, on espère que Netflix ne va pas tarder à annoncer une bonne nouvelle !