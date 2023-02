100% Physique : une version française en développement ? Netflix nous fait rêver avec une liste 100% validée

Vous êtes peut-être déjà fan de la nouvelle télé-réalité coréenne dispo sur Netflix : 100% Physique. Si vous ne savez pas ce que c'est, elle met à l'épreuve 100 grands sportifs dans des épreuves sportives : des médaillés des jeux olympiques, influenceurs ou encore des stars du sport en Corée du Sud. L'objectif ? Remporter des défis sans se faire éliminer. A la fin, il n'y aura qu'un vainqueur qui remportera 300 millions de wons, soit près de 220 000 euros. Elle fait un vrai carton sur Netflix, c'est la deuxième série la plus regardée du moment en France. D'ailleurs, tout le monde espère voir la télé-réalité débarquer chez nous, et ça semble pas si improbable.

>> Alerte pépite ! Cette série barrée sur la vie sexuelle étudiante et avec la soeur de Timothée Chalamet va vous faire hurler de rire <<

Netflix lâche des indices

Ce n'est pas nouveau, Netflix aime bien s'amuser avec ses abonnés et laisse quelques indices avant d'annoncer une suite de série ou la sortie d'un nouveau film. Cette fois, plusieurs choses laissent penser que la plateforme pourrait bien préparer une version française de 100% Physique.

>> Miracle, une série récemment annulée par Netflix finalement sauvée... par une autre plateforme ! <<

D'abord, en description de la bande-annonce publiée sur le compte officiel de Netflix France, on peut lire :"Imaginez 100% Physique avec des participants français, ça ne serait pas de la folie ? Nous on verrait bien : Ragnar le Breton, Sissy Mua, Ibra TV, Juju fitcats, Maghla, Karoline Ro, karate bushido, Amine (Rebeu Deter), Gerald Michiara, Stormette, Lucile Woodward (wellso), Just Riadh, Marine Leleu, Laury Thilleman et Mc Jean Gab'1. PS : LeFatShow chaud pour un nouveau défi ? PPS : Cyrus North prêt pour la 2nd édition ?", le tout en mentionnant les personnes citées. Apparemment, Netflix a déjà une idée des premiers candidats en France et il semblerait qu'ils soient à la recherche des suivants !

>> "Complètement con", "génie humoristique"... : la série britannique la plus drôle du moment est enfin dispo sur Netflix et fait pleurer de rire les abonnés <<

Et si c'était à nous de les trouver ?

Un autre indice laisse penser que Netflix est bien à la recherche de ses sportifs français. Sur Twitter, le compte Netflix France a demandé à ses abonnés qui ils souhaiteraient voir dans une version française de 100% Physique. Et ils ont bien regardé les commentaires puisqu'ils ont ensuite publié une liste des personnalités qui sont ressorties.