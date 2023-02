"Complètement con", "génie humoristique"... : la série britannique la plus drôle du moment est enfin dispo sur Netflix et fait pleurer de rire les abonnés

Cette série fait penser à beaucoup de spectateurs à une mauvaise caméra cachée, et c'est ce qui fait rire. Les experts sont dans l'embarras face à certaines questions et c'est toute la beauté de cette production de la BBC. Cette fois encore, les Anglais ont tapé fort avec Planète Cunk et risquent de faire un carton en France. En tout cas, c'est dispo sur Netflix et on vous le conseille !