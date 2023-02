Alerte pépite ! Cette série barrée sur la vie sexuelle étudiante et avec la soeur de Timothée Chalamet va vous faire hurler de rire

Ce week-end, Prime Vidéo a mis en ligne une série sortie en 2021 aux États-Unis et qui n'avait pas encore été mise en ligne en France. La série The Sex Lives of College Girls risque de faire un carton grâce à son intrigue qui nous fait penser à la célèbre saga American Pie, mais qui reste un peu plus profond et centrée sur quatre jeunes femmes. Une série sur la découverte de la sexualité et bien plus, qui risque de vous faire mourir de rire.

Une amitié hors du commun

Le scénario est assez banal : quatre jeunes filles que tout oppose se retrouvent colocataires dans un dortoir de l'Essex College, une université en Nouvelle-Angleterre. On va donc suivre Kimberly, une jeune fille issue d'une famille pauvre qui va devoir s'adapter à un nouvel environnement. Avec elle, il y a Bela, une jeune indo-américaine très ouverte sur sa sexualité et qui cherche à devenir autrice de comédie. Il y a aussi Leighton, une jeune femme aisée qui cherche à faire son coming-out lesbien sans que sa mère finisse par la détester, et enfin Whitney, une joueuse de football, fille de scénariste et qui couche avec son entraîneur.

La série, cocréée par Mindy Kaling (The Office) se concentre sur les histoires d'amour des quatre jeunes femmes et tourne autours des problèmes liés à la sexualité. Le tout, à base de rencontres en soirée étudiantes. Tout en restant une pure comédie, la série met quand même en avant l'apprentissage de la vie adulte, pas facile pour tout le monde.

Un casting qui va vous plaire

En plus d'un scénario qui promet d'être hilarant, The Sex Lives of College Girls a aussi un très bon casting. Vous pourrez découvrir Pauline Chalamet, la soeur de Timothée Chalamet, qui joue le rôle de Kimberly. Vous verrez, elle ne ressemble pas vraiment à son frère. Dans les personnages secondaires, vous reconnaitrez Midori Francis (Dash & Lily) et surtout Gavin Leatherwood. Oui, c'est le beau Nicholas dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina.

Si tout ça ne vous a pas convaincu de commencer The Sex Lives of College Girls, on ne sait pas ce qu'il vous faut de plus. La saison 1 est déjà dispo sur Prime Vidéo. Reste à espérer que la saison 2 le sera bientôt aussi.