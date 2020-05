10 maillots de bain (femmes et hommes) à moins de 20€ à shopper pour cet été

10 maillots de bain à moins de 20€ à shopper pour cet été

Depuis peu de temps, de nombreuses plages ont réouvert. Et plus le déconfinement avance, plus les Français devraient pouvoir se déplacer un peu plus loin pour pouvoir profiter de ces plages. Alors pour passer un été au top après une période compliquée à cause du Covid-19, voilà 10 maillots de bain (pour les femmes et pour les hommes) à moins de 20€ à shopper.

5 maillots de bain pour femme La petite robe noire, c'est un grand classique de la garde robe. Alors pourquoi ne pas décliner cet indémodable mode en version bikini ? On craque sur cet ensemble H&M noir avec un effet dentelle et des détails dorés au bout des ficelles. Le haut de maillot est à 7,99€ et le bas de maillot coûte 5,99€.

Chez Shein aussi, il y a de nombreux modèles de maillots de bain stylés et à petits prix. On craque pour le haut à 6€ blanc avec des imprimés fleuris rouges. Ultra sexy ! Et pour le bas ? Celui à 6€ entièrement rouge permettra d'être assorti tout en étant dépareillé !

On kiffe aussi ce bikini jaune à imprimés fleurs tropicales roses et bleues signé DCM Jennyfer (qui avait récemment sorti une collab stylée avec Bilal Hassani). Avec lui, on sent déjà les rayons du soleil sur notre peau ! Alors pour passer direct en mode estival, il ne vous reste plus qu'à shopper le haut à 12,99€ et le bas à 6,99€.

Qui ne se rappelle pas de Pamela Anderson, courant dans son maillot de bain rouge dans le générique d'Alerte à Malibu ? Alors ok on est pas en Californie, mais on peut acheter un maillot de bain une pièce de la même couleur chez Pimkie. Avec ce maillot une pièce rouge à 19,99€, vous serez la sirène de la plage.

Vous préférez vous croire sous le soleil des tropiques ? Alors l'ensemble de maillot à 2,77€ de chez AliExpress va plus que vous ravir. Avec le bandeau rose girly et le bas tropical, direction les vacances d'été en un rien de temps !

5 maillots de bain pour homme Après la collab street Quavo x boohooMAN, l'enseigne vous propose une sélection de shorts de bains colorés pour cet été. Notre préféré ? Ce short de bain à 13€ coloré d'un bleu dégradé, du turquoise au bleu indigo. On a déjà l'impression d'être au bord d'une piscine ou de la mer Méditerranée.

Et pour les gourmands, il y a aussi ce short de bain à 19,99€ chez Jack & Jones. Avec sa couleur jaune acidulée et son motif de morceaux de pastèque, c'est comme si on était déjà en train de savourer des fruits frais entre deux brasses !

Chez Monoprix, vous pouvez aussi shopper ce short de bain à 17,99€. Avec une photo de la Californie, cette pièce nous emmène direct sur la jetée américaine, avec palmiers, une grande roue, un parc d'attractions au bord de l'océan... et un ciel aussi bleu que l'océan.

Vous préférez la jouer classique ? Alors Celio vous propose ce short de bain à 19,99€. Avec son bleu marine qui va avec tout (bien qu'à la plage vous n'avez besoin que d'un maillot et de tongs), c'est un basique à adopter. Ainsi, aucun fashion pas !

Pour les plus audacieux, Zalando vend de son côté un short de bain à 11,99€ dans une teinte rouge. Et pour les motifs ? Ils sont tropicaux. Comme un air de vacances.