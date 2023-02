"Vous pouvez crier..." : face à face très tendu entre Apolline de Malherbe et Sandrine Rousseau, le ton monte sur BFMTV

Depuis l'éviction de Jean-Jacques Bourdin, consécutive à des accusations d'agressions sexuelles, Apolline de Malherbe est présente au quotidien sur BFMTV. L'animatrice d'Apolline Matin, la matinale de RMC Story, y orchestre Face à face depuis la rentrée 2022.

Apolline de Malherbe a animé une nouvelle édition du Face à face ce mardi 7 février 2023 sur BFMTV. L'émission, diffusée juste après la matinale de Christophe Delay et Adeline François, a été centrée sur une interview de Sandrine Rousseau. La tension a été palpable en plateau.

>> Quand BFMTV oublie de couper une insulte d'Apolline de Malherbe <<

Apolline de Malherbe / Sandrine Rousseau : le clash

Dès le début de l'entretien, Apolline de Malherbe a balancé à son invitée: "Vous avez pensé à démissionner ?". Une référence au fait que Sandrine Rousseau a lancé de lourdes accusations contre Julien Bayou, qui n'a jamais été réellement mis en cause. Europe Ecologie-Les Verts a récemment clôturé son enquête sans démontrer qu'il avait eu des comportements très graves à l'encontre de femmes.

"Malgré tout, ça ne vous a pas traversé l'esprit d'avoir publiquement accusé un homme, Julien Bayou, de comportements très graves à l'encontre de femmes, de nature - je vous cite - à briser la santé mentale des femmes. Vous l'avez jeté à la vindicte populaire. Il a perdu la direction de votre parti. Son image et son intégrité ont été remises en cause et en fait rien...", a lancé Apolline de Malherbe.

"Julien Bayou n'a pas seulement été blanchi par la cellule de votre parti. Il n'a même pas été formellement accusé. Il n'y a ni plainte, ni audition, ni convocation. Alors avez-vous pensé à démissionner ?", a ajouté l'animatrice. Sandrine Rousseau a répondu que ça n'avait pas été le cas. Elle a martelé n'avoir rien fait perdre à l'ancien secrétaire d'Europe Ecologie-Les Verts.

"Je voudrais dire quand même aux femmes qui se sont exprimées dans la presse que je regrette qu'elles n'aient pas senti les conditions remplies au sein du parti pour pouvoir s'exprimer", a répliqué Sandrine Rousseau. Cette dernière, qui s'est refusée à innocenter publiquement Julien Bayou, a déploré une perte collective pour son parti.

"Vous estimez n'avoir aucune responsabilité dans cette histoire ?", s'est interloquée Apolline de Malherbe. "Je ne vois pas quelle responsabilité j'en ai si ce n'est d'avoir soutenu la parole d'une femme et oui, je continuerai à soutenir la parole des femmes et si ça se reproduit, je le referai", lui a répliqué Sandrine Rousseau, tout en estimant qu'elle n'avait pas à présenter d'excuses à Julien Bayou.

>> Les coulisses du piège de Bertrand Chameroy à BFMTV <<

"Vous pouvez crier, ça ne m'intéresse pas !"

L'animatrice du Face à face ne s'en est pas laissée démonter. "Il n'y a pas une question de justice ? Il n'y a pas une question de contradictoire ? Même s'il n'y a pas de justice, vous estimez que vous pouvez faire justice toute seule ?", a-t-elle lancé à son invitée. Cette dernière a haussé le ton. "En quoi j'ai fait justice ? J'ai soutenu la parole d'une femme. Et c'est ça que vous me reprochez. J'ai soutenu la parole d'une femme et je continuerai à le faire", a-t-elle martelé.

Apolline de Malherbe s'est alors demandée si elle n'avait pas instrumentalisé cette histoire. Sandrine Rousseau a une nouvelle fois haussé le ton. "Jamais je ne lâcherai l'égalité femmes-hommes. Jamais je ne lâcherai la lutte contre les violences faites aux femmes !", a-t-elle martelé. Ce à quoi l'animatrice a répondu: "Vous pouvez crier, il n'y a aucun problème hein. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous pose des questions bien précises !".