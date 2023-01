Quand Bertrand Chameroy piège BFM TV en direct : les coulisses de ce canular devenu l'un des meilleurs moments de télé

Depuis 2020, Bertrand Chameroy officie au quotidien dans C à vous. Bien avant d'être chroniqueur pour Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5, il a été l'un des complices de Cyril Hanouna dans TPMP.

Bertrand Chameroy a évolué dans Touche pas à mon poste entre 2012 et 2016. Il y a délivré une chronique quotidienne, centrée sur les événements qui agitaient le petit écran. Dans le cadre de celle-ci, il n'a pas hésité à orchestrer un piège contre la matinale de BFM TV à la rentrée 2015.

Le piège de Bertrand Chameroy contre BFM TV

Le piège de Bertrand Chameroy est survenu au cours d'un reportage sur la rentrée scolaire. Le chroniqueur de TPMP s'est immiscé dans une famille et a réussi à s'y faire passer pour un enfant de 11 ans. Ni le journaliste ni les animateurs de la matinale de BFM TV ne sont parvenus à le démasquer.

Bertrand Chameroy a été invité à revenir sur ce piège lors de C à vous la suite le vendredi 6 janvier 2023 sur France 5. Mohamed Bouhafsi a confié qu'il s'agissait de l'un de ses moments préférés de télévision. Il s'est tourné vers Christophe Delay, présent en plateau pour une spéciale BFM TV.

"Christophe, vous n'aviez aucun doute à ce moment-là ?", a questionné Mohamed Bouhafsi. Le présentateur de BFMTV lui a répondu par la négative. "Tu ne nous as jamais dit comment tu nous avais eu ?", a-t-il ensuite lancé à Bertrand Chameroy.

Comment Bertrand Chameroy a réussi à piéger BFM TV

"De manière très simple. Cela faisait plusieurs années que je relatais la rentrée traitée par BFM TV. Il y avait un appel à témoins. Et donc une amie, qui disposait de cet appartement et de ses vrais enfants, a répondu à ma place. Et je l'ai accompagné", a révélé Bertrand Chameroy, qui a récemment provoqué un gros malaise après une blague ratée sur Anne-Elisabeth Lemoine.