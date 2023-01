"Vous êtes des psychopathes" : Nabilla accusée d'être "une mauvaise mère", elle répond cash aux "mamans parfaites"

Quand on l'attaque sur l'éducation de ses enfants, Nabilla contre-attaque immédiatement ! Ce jeudi 19 janvier 2023, celle qui commence à regretter certaines de ses opérations de chirurgie esthétique a posté des photos sur Snapchat sur lesquelles on voit son fils Leyann dans un youpala, un trotteur utilisé par les bébés afin de marcher sans l'aide d'un adulte. "C'est le retour du youpala. Prends ton temps mon fils. Même si tu marches à 15 ans, ce n'est pas grave", écrit la star de télé-réalité en légende de ses posts.

Rien de bien exceptionnel en somme, sauf que voilà, certains jugent cette pratique dangereuse car elle pourrait ralentir la motricité des enfants et causer des accidents. Suite à ses photos, de nombreux haters ont accusé Nabilla d'être une "mauvaise mère".

"J'ai encore toutes les mamans parfaites qui m'ont envoyé des messages"

Une insulte que la présentatrice de Cosmic Love ne peut pas accepter. Elle a rapidement pris son téléphone pour répondre cash aux attaques. "Ce matin, on a mis Leyann dans le youpala. Et j'ai encore toutes les mamans parfaites qui m'ont envoyé des messages pour me dire : 'Oui, ce n'est pas bien.' On l'avait fait pour Milann, il va très bien. Il a couru avant de marcher, donc merci de vos conseils, je les regarde... Mais franchement, on ne le met pas toute la journée. On ne le met que quelques minutes par jour, donc ça ne va pas le tuer. (...) Certains disent que ce n'est pas bien pour la motricité. Je ne pense pas que trente minutes par jour ça fasse quelque chose. Il est content, il peut bouger un peu car il ne rampe pas encore", a-t-elle déclaré.

"Vous êtes des fous"

Celle qui a récemment été critiquée suite à ses décos de Noël, s'est également vu reprocher le fait de "préférer" son fils aîné, Milann. Là encore, Nabilla ne peut supporter de telles bêtises et s'agace : "Vous êtes des psychopathes. Vous êtes des fous. Ce sont mes enfants, vous êtes débiles. Je les aime pareil. Sauf que l'autre il est plus petit. Quand je suis avec lui, je l'ai dans les bras donc je ne prends pas mon snap tout le temps pour le filmer".

Les prochains qui comptent attaquer Nabilla sur son rôle de maman sont prévenus !