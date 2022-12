"J'ai honte pour toi", "Aucune morale", "La planète vous remercie" : Nabilla Benattia dévoile ses décos de Noël et provoque la colère des internautes

Décidément, Nabilla Benattia prend très cher de la part des internautes ces derniers temps. Il y a quelques jours, elle a été la cible de nombreuses critiques suite à une photo postée en maillot de bain. "C'est quoi ce popotin ??? My God ! Prothèses ou truquage ? Au moins moi j'ai le mien et il est naturel... Et plus petit que le sien...😊😊😊", "Le plastique , la lumière , l'éclairage, le maquillage corps lol rien de vrai 🤣", "Je n'avais pas trop remarqué ces hanches à la Kim K .... 🤔 Là c'est flagrant et pas flatteur", "Elle a mangé trop de Nutella", "T'as grossi, non ?" ou encore "Tu n'as perdu tous tes kilos mais c'est très long...", peut-on lire, entre autres, sous un cliché de la star de télé-réalité sur une plage de Rio.

Évidemment, la femme de Thomas Vergara n'a pas tardé à répondre à ses haters. "Je suis comme je suis. Après deux enfants, le corps change et je l'aime encore plus vraiment #fieredemoncorps" a-t-elle posté en story, avant d'ajouter : "Oui, je pèse 12 kilos de plus et je suis très heureuse comme ça. (...) J'ai fait deux petits garçons magnifiques, le reste m'importe peu".

Les décos de Noël de Nabilla scandalisent les Internautes

De retour à Dubaï après ses vacances au Brésil, celle qui pourrait bientôt revenir vivre en Europe a commencé à se préparer pour Noël. Ce jeudi 1er décembre 2022, elle a posté une vidéo sur Instagram sur laquelle on découvre sa maison ornée de magnifiques décorations lumineuses. Si Nabilla était toute contente de partager ça à ses abonnés, on imagine qu'elle a rapidement regretté.