Nabilla Benattia pose en bikini et ramasse des commentaires sur son poids : elle assume ses 12 kilos pris et remet en place les haters

On le sait, les influenceuses ultra actives sur les réseaux sociaux s'exposent aussi aux trolls et aux haters. Plusieurs d'entre elles ont déjà dénoncé le harcèlement comme Léna Situations. Mais pour ne pas laisser passer ce genre de critiques honteuses, certaines prennent la parole, et elles ont bien raison !

Nabilla Benattia attaquée sur son physique

Nabilla Benattia en fait partie. A 30 ans, la bombe qui avait fait le buzz dans Les Anges a une vie bien remplie et est maman de deux enfants. Son fils cadet, Leyann, est né en juin 2022. A l'occasion de vacances au Brésil, la chérie de Thomas Vergara a affiché son corps en bikini sur Instagram... et s'est ramassée quelques commentaires honteux. Si certains ont lâché leur venin avec les critiques habituelles du genre "toute refaite", d'autres ont critiqué son poids. "Elle a mangé trop de Nutella" ; "T'as grossi, non ?" ou encore "Tu n'as perdu tous tes kilos mais c'est très long..." peut-on lire en commentaires de la sublime image :