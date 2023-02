"Une situation hyper bâtarde" : Apolline de Malherbe sans filtre, elle dévoile les coulisses de ses interviews d'Eric Zemmour et Sandrine Rousseau

La semaine a été agitée pour Apolline de Malherbe. Deux jours avant une interview surréaliste avec Eric Zemmour, l'animatrice de BFMTV a eu un face à face très tendu avec Sandrine Rousseau.

Le jeudi 9 février 2023, le Face à face d'Apolline de Malherbe avec Eric Zemmour a pris une tournure surréaliste sur BFMTV. Le président de Reconquête s'est retrouvé à commenter en direct les images de la fin de la visite de Volodymyr Zelensky en France, et ce alors qu'il l'a tenu pour responsable de son échec à la présidentielle.

"Je reste sur ma faim après l'interview d'Eric Zemmour"

Dans une vidéo réalisée pour Apolline Matin, sa matinale sur RMC Story, Apolline de Malherbe s'est livrée sans filtre sur les coulisses de son interview d'Eric Zemmour. L'animatrice est restée sur sa faim. "On se retrouve dans une situation hyper bâtarde, assez désagréable. Il y a en direct le départ d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky pour Bruxelles. Et ça évidemment, c'est notre rôle sur BFMTV de commenter ces images", a-t-elle expliqué.

"C'est évidemment un moment très solennel pour la France. Et du coup, le grand paradoxe, c'est que plus c'est solennel pour la France, plus les propos d'Eric Zemmour - dans le même temps et qui n'ont rien à voir et sont comme télescopées avec les images -, on a donc à l'écran, l'image de l'avion de la République française et à l'oreille dans le son, on a un Eric Zemmour qui dit en gros que le kebab, ce n'est pas français... C'est deux registres, deux moments qui n'ont rien à voir...", a regretté l'animatrice.