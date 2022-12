"Tu peux être en détresse psy, ET être un trouduc" : croix gammée, compliments sur Hitler et les Nazis... Plus personne n'arrive à défendre Kanye West

On pensait qu'il ne pouvait plus aller plus loin dans la bêtise et pourtant, Kanye West arrive toujours à nous surprendre. Il y a quelques semaines, adidas a annoncé avoir rompu son contrat avec le rappeur à cause de ses propos antisémites. "adidas ne tolère pas l'antisémitisme ni quelconques discours de haine (...) Les récents commentaires et les actions de Ye sont inacceptables, haineux et dangereux, et violent les valeurs de diversité et d'inclusivité, de respect mutuel de l'entreprise", a déclaré la marque dans un communiqué. Après une concertation interne, elle a pris "la décision de mettre fin immédiatement à la collaboration avec Ye et donc mettre fin à la production des produits de la marque Yeezy, arrêtant de fait les paiements envers Ye et ses entreprises".

"Je vois des bonnes choses dans ce qu'a fait Hitler"

Visiblement, cela ne lui a pas servi de leçon. Ce jeudi 1er décembre 2022, celui qui veut ouvrir des magasins Yeezy était invité sur le plateau de l'émission InfoWars du complotiste notoire Alex Jones, aux côté du négationniste Nick Fuentes, et il s'est encore lâché. "Je vois des bonnes choses dans ce qu'a fait Hitler... Chaque être humain peut apporter de la valeur, en particulier Hitler (...) Ce type a inventé les autoroutes, inventé le microphone que j'utilise en tant que musicien. Vous ne pouvez pas dire à haute voix que cette personne n'a jamais fait quelque chose de bien", a affirmé Kenye West.

Kanye West va encore plus loin dans l'antisemitisme et se fait défoncer par les internautes

"Nous devons arrêter de dénoncer les nazis tout le temps (...) Je n'aime pas le mot 'mal' à côté de nazis (...) J'aime les juifs, mais j'aime aussi les nazis", a-t-il ajouté. "Personne au lycée ne savait ce que signifiait l'antisémitisme jusqu'à ce que 'Ye' le rende populaire", a-t-il conclu. Sur les réseaux sociaux, les propos de Ye ne passent pas et l'ex-mari de Kim Kardashian se fait attaquer de toutes parts. Les internautes ne lui trouvent plus aucune excuse.