"Substance interdite" et "risque environnemental" : n'utilisez surtout pas ce produit de Kim Kardashian

Un "risque environnemental" et une "composition avec une substance interdite à la vente"

Le site du gouvernement français a précisé la raison de cette décision et les risques du produit. Il est écrit : "Risques : Risque environnemental", "Motif : Composition avec une substance interdite à la vente" et "Conduite à tenir : Ne plus utiliser le produit".

Pour rappel, Kim Kardashian ne vend plus de produits avec sa marque éponyme Kardashian Beauty, ni même avec KKW Beauty. Son Elixir était uniquement vendu dans des boutiques et sur des sites de reventes. Désormais, ses nouvelles marques sont SKKN BY KIM (une marque de skincare), et SKIMS (une marque de lingerie et de vêtements d'intérieur).