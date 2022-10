"Quand je me suis fait attraper..." : Amandine Pellissard revient sur ce jour où elle s'est fait choper en train de voler dans un magasin

Il y a quelques semaines, Amandine Pellissard s'est confiée sur ses soucis avec la justice. La mère de famille a révélé qu'elle avait été condamnée à 6 mois de prison ferme. En effet, alors qu'elle était enceinte de son sixième enfant, elle et son mari Alexandre se sont retrouvés en grande difficulté financière et elle a dû voler dans un supermarché pour nourrir sa famille.

"J'ai pris 6 mois ferme"

"Je me suis fait attraper. Forcément, quand on fait des bêtises, c'est ce qui arrive. Je me suis retrouvée en garde à vue" a-t-elle indiqué dans l'émission Chez Jordan sur Télé-Loisirs, avant d'expliquer qu'elle était absente lors du jugement car elle était en train d'accoucher. "J'avais choisi d'assurer ma défense toute seule. J'ai pris 6 mois ferme. Le fait de ne pas m'être présentée à l'audience, je pense que ça n'a pas joué en ma faveur. Je pense que c'est une peine qui est extrapolée parce que j'ai volé à manger mais je ne méritais pas 6 mois ferme", a-t-elle assuré.

"On ne peut pas manger des cailloux pendant des semaines"

Après s'être expliquée dans TPMP sur les raisons de cette condamnation, la maman star de Familles nombreuses la vie en XXL s'est de nouveau confiée sur ses vols dans une interview accordée à Télé-Star. "C'était fin 2016, j'étais enceinte, on s'est retrouvé dans une situation catastrophique du jour au lendemain. Alex, mon mari, s'était fait licencier. J'ai volé plusieurs fois de la nourriture, je n'étais pas très fière ni très à l'aise de faire ça. Je ne cherche pas d'excuses, mais sur le moment, je n'ai pas trouvé d'autre solution. On ne peut pas manger des cailloux pendant des semaines", s'est-elle souvenue.

"J'en avais pour un peu plus de 200 euros"

"Quand je me suis fait attraper, j'en avais pour un peu plus de 200 euros dans mon panier de courses et ils ont estimé que j'avais volé plusieurs fois, le vigile m'avait repérée aux caisses automatiques", a dévoilé celle qui a été l'héroïne de sa propre télé-réalité.

Alors, Amandine Pellissard ira-t-elle vraiment en prison ? Elle le saura bientôt puisque son nouveau jugement devrait arriver prochainement.