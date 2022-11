"Quand c'est Carla, personne ne dit rien" : Kévin Guedj ne supporte plus les reproches et revient sur les rumeurs autour de sa "nouvelle femme"

Rien ne va plus pour Kévin Guedj. Depuis quelques semaines, il est au coeur de l'actualité suite aux révélations de Belle, qui a balancé qu'ils auraient couché ensemble sur le tournage de La Bataille des clans. L'ancienne star des Marseillais a rapidement démenti, mais malheureusement, cette nouvelle polémique a eu raison de son couple déjà en crise. En effet, il y a quelques jours, Carla Moreau a annoncé leur rupture dans un post Instagram.

"Je suis prête à tout vous dire.. je pense qu'il est temps de vous annoncer ma rupture avec Kevin. Je ne vous apprends pas que j'ai vécu des jours très compliqués ces derniers temps. Cette situation est difficile à vivre, mais elle est pourtant inévitable. je ne vais pas rentrer dans les détails il m'a fallu du temps pour l'accepter et y voir clair apprendre pas mal de chose pour me rendre compte que nos chemins devaient se séparer", a écrit la maman de Ruby.

"Occupez-vous de votre c*l !"

Depuis, Kévin Guedj est la cible de nombreuses critiques, et son commentaire lunaire sous la publication de son ex ne l'a pas aidé. En story, il a poussé un coup de gueule contre les haters qui l'attaquent sur ses moindres faits et gestes. "Rendez pas fou ! S'il vous plaît, Carla à Paris en soirée, personne ne dit rien, Kevin chez lui ou je ne sais où, c'est une esclandre ! Occupez-vous de votre c*l ! Merci ! Et pour le reste, je n'en ai strictement rien à cirer ! Vous voulez des photos ? Je vous les envoie ! Je n'ai rien à cacher. Merci. Bisous", s'est-t-il agacé.

"Bande de fatigués !"

Peu après, il a reposté un tweet d'un fan sur lequel on peut lire : "Kévin est à la soirée d'Halloween de Paga avec sa nouvelle femme avec qui il sort depuis un an. Il se cache, il n'assume pas". "Présentez-la-moi ! Bordel ! J'entends parler d'elle tous les jours ! C'est qui ? Un an, c'est long en plus ! Bande de fatigués ! Occupez-vous de votre vie, s'il vous plaît !", a répondu Kévin, visiblement très énervé.

Cela sera-t-il suffisant pour calmer les haters ? On en doute.