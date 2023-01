"On va essayer de faire des jumeaux pour avoir plus d'argent" : ce père de Familles nombreuses provoque les internautes après son voyage de rêve

La réponse provoc d'Olivier Gayat

Olivier Gayat a d'abord relayé, via une story Instagram, l'échange de deux internautes autour du financement de ce séjour. Il l'a accompagné d'un "MDR". Puis, le papa star de Familles nombreuses : la vie en XXL a publié un message vidéo pour répondre à la polémique suscitée par les vacances des Gayat à La Réunion. Pour se faire, il a décidé de jouer la carte de l'humour et même de la provoc.

"On profite. Merci la CAF pour ce voyage ! Franchement, vous êtes exceptionnels la CAF. Nous avons décidé, avec Soukdavone, de refaire un enfant pour se payer l'année prochaine le voyage. On fera le tour du monde je pense. Donc on va essayer de faire des jumeaux, comme ça on aura un peu plus d'argent !", a lancé Olivier Gayat.

Le père de neuf enfants a fini par expliquer la raison qui l'a poussé à publier un tel message. "C'est juste pour me faire la gue*le des gens qui ragent !", a-t-il lâché. Une déclaration qui risque, à coup sûr, d'énerver encore un peu plus les abonnés premier degré de la famille Gayat sur Instagram...