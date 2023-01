"On peut échanger si vous voulez" : cette étonnante demande de Stéphane (Les 12 coups de midi) déstabilise Cyril Hanouna dans TPMP

Les 12 coups de midi, c'est fini pour Stéphane, le grand maître de midi a été éliminé vendredi 20 janvier après 153 participations et 563 343 euros de gains et de cadeaux. Un coup dur pour l'ouvrier venu de Haute-Marne qui a été beaucoup critiqué tout le long de son parcours. Il avait d'ailleurs répondu à ses détracteurs dans une interview pour PRBK. Stéphane était ce lundi l'invité de Cyril Hanouna sur TPMP pour parler de sa défaite.

Des révélations sur son histoire

Sur le plateau, Stéphane a beaucoup ému en évoquant sa maladie, qu'il a eue après avoir été griffé par un chaton. L'ouvrier est devenu aveugle d'un oeil, ce qui est assez rare puisque normalement cette maladie s'attaque aux ganglions. Une mésaventure qui a forgé le caractère de Stéphane.

Il a également évoqué son avenir et ce qu'il compte faire de ses gains. Et surprise, il ne compte pas arrêter de travailler de si tôt. Malgré ses nombreux gains, Stéphane veut retourner au travail dès que possible, parce qu'il aime son métier. En ce qui concerne ses gains, il va en garder une partie et souhaite en donner une autre à ses enfants, pour qu'ils démarrent "mieux que lui" dans la vie.

Que faire de cinq voitures ?

L'ancien maître de midi a aussi gagné énormément de cadeaux, parmi lesquels... cinq voitures. Cyril Hanouna lui a demandé ce qu'il comptait faire de tous ces véhicules, il a alors répondu qu'il en avait gardé une, donné une à sa femme et une à son fils, qui passe actuellement le permis. Cyril lui fait donc remarquer qu'il reste encore deux voitures.

Stéphane ne s'est pas gêné pour demande au présentateur d'en échanger une avec la sienne. "Moi, je cherche un gros 4x4, je sais que vous en avez un. si vous voulez, on peut échanger", a proposé l'ancien champion. Cyril Hanouna ne semblait pas très intéressé, mais a pris la proposition sur le ton de la rigolade. Il a cependant ajouté qu'il pensait "qu'il y en aurait une pour Jean-Luc (Reichmann)" et une pour lui. En tout cas, Stéphane a bien déstabilisé le présentateur de TPMP en lui faisant cette demande, ce qui a bien amusé les chroniqueurs.