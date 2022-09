"Noémie me fait peur avec sa tête de babouin !" : une candidate de La Bataille des Clans accusée de racisme, plusieurs versions s'opposent

En revanche, Giovanni a démenti les accusations de racisme autour de sa chérie. "Les réseaux c'est tellement sale et certains gens de télé, n'en parlons pas. Ce monde me dégoûte de plus en plus" a-t-il écrit dans sa story Insta, "Un mensonge peut faire tellement de mal". "Il suffit donc d'inventer des dires sur une personne, d'avancer des choses sans preuve et son jugement est fait ?" a-t-il lâché, "Cassandra est au plus mal à cause de ces conneries".

Et Jazz aussi a soutenu Cassandra en déclarant dans sa story Instagram : "Je soutiens mes amis qui je vous l'assure sont loin d'être racistes. Et les autres là vous ne vous rendez pas compte de la gravité de vos paroles", et leur souhaite "le bonheur et la justice".

Cassandra dément les accusations racistes : "C'est facile d'inventer une vie aux gens !"

Cassandra a alors envoyé un message à Wassim pour démentir les accusations racistes : "Moi, Nono, c'était ma copine dans la villa, j'allais la voir tout le temps pour qu'elle reprenne confiance en elle, en la conseillant sur ses tenues du soir, etc. Je lui ai toujours dit que c'était un rayon de soleil".

Et l'influenceuse s'est aussi exprimée dans un long message vidéo, face caméra, dans sa story Insta. "Pourquoi d'un coup Noémie se met à douter que j'ai vraiment dit ça ? Je ne parle jamais de La Bataille des Clans, car j'ai vécu le pire tournage de toute ma vie ! J'avais envie de faire des excuses publiques pour qu'on me foute la paix, mais je ne vais pas porter le chapeau d'un truc que je n'ai pas dit. J'avais peur des répercussions ! Mais je ne vais pas me laisser faire..." a-t-elle expliqué, "Ce soir-là, Noémie était très énervée contre Shaane et a débarqué dans notre villa. Je ne l'avais jamais vue comme ça ! Elle m'a fait flipper ! Nono n'était pas dans son état normal. J'ai pris une bouteille dans la gueule à la place de Shaane".

"Du coup, dans le van, j'ai dit : 'Noémie, elle m'a vraiment fait flipper à débouler comme une sauvage !' Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais les choses sont sorties de leur contexte et je n'ai jamais traité Noémie de singe ! Les personnes dans le van ont aussi dit beaucoup de choses... Ça veut dire qu'une petite personne qui s'amuse à contacter les blogueurs pour encore faire du mal. Je connais mes principes et mes valeurs et je ne sais que je ne suis pas une raciste ! Comme j'ai trahi les Guedj en changeant de clan, Alex a balancé mon nom" a continué Cassandra.

Elle a aussi déclaré : "J'ai fait Miss France avec toutes les couleurs de peau et j'ai vécu sur une île", "C'est facile d'inventer une vie aux gens ! Je sais qui je suis et je connais la vérité. PS : je ne bois pas d'alcool, donc avant de créer des stories, renseignez-vous".