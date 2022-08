"Moi aussi je suis victime !" : le coup de gueule de Milla Jasmine contre ceux qui traitent les influenceurs d'arnaqueurs

Sarah Fraisou s'est lâchée sur Snapchat ce mardi 16 août 2022. Elle a poussé un gros coup de gueule contre les personnes qui se plaignent de ne pas recevoir leurs commandes issues de ses placements de produits et qui disent qu'ils trouvent moins cher d'autres sites.

Milla Jasmine donne son point de vue sur les placements de produits

Milla Jasmine a elle aussi pris la parole sur le sujet en story. "J'avais besoin de clarifier certaines choses avec vous (...) Je pense que certaines personnes ont été assimilées à d'autres et sont, entre guillemets, le dommage collatéral" déclare celle qui a justement fait polémique à cause d'un placement de produits.

"Si demain vous ne travaillez pas, que vous n'avez pas, ou très peu, de revenus, et que du jour au lendemain on vous dit : 'Depuis chez toi, tu peux travailler, gagner de l'argent en testant des crèmes, des shampoings. En postant des photos sur tes réseaux tu vas gagner 5, 10, 20 ou 30k'. Qui va dire non ?", continue celle qui s'est clashée avec l'ex de son mari.

"Un nouveau business, ça profite à beaucoup d'arnaqueurs"

Elle a ensuite demandé aux gens qui ont des soucis avec leurs colis de se plaindre à la marque et non pas aux influenceurs qui en ont fait la pub. "Maintenant, si vous savez que vous allez faire la promotion d'une marque qui n'envoie pas les colis ou si vous-mêmes vous avez une marque et n'envoyez pas les produits, à ce moment-là, oui effectivement vous êtes un voleur" reconnaît-elle, avant d'ajouter : "Influenceur c'est un nouveau métier. Il y a des gens qui sont honnêtes et il y en a d'autres qui ne le sont pas malheureusement. Quand il y a un nouveau business, ça profite à beaucoup d'arnaqueurs".

"La plus grosse perdante au final c'est moi"