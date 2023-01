"Même si l'amour est là, c'est dur" : ce désaccord entre Tibo InShape et Juju Fitcats qui pourrait tout gâcher

L'amour est toujours présent entre JuJu Fitcats et Tibo InShape, le couple de youtubeurs s'est même récemment fiancé. Après cette heureuse nouvelle, celle qui rêve de faire Danse avec les stars a accordé une interview à Jeremstar dans laquelle elle s'est confiée sur sa relation avec Tibo.

En couple depuis 2017, les deux amoureux ont eu le temps d'apprendre à se connaître et ils ont découvert qu'ils n'étaient pas d'accord sur un sujet bien particulier : les enfants. La youtubeuse a même des doutes sur son futur mariage à cause de ce désaccord.

"Je ne veux pas d'enfants"

Alors que Jeremstar demande directement à Juju Fitcats si elle est enceinte, elle a directement répondu que non. "Moi, à titre personnel, je ne veux pas d'enfants. Je n'en ai pas envie et je n'ai pas besoin de ça pour être heureuse. Je me vois faire ma vie sans enfants", a-t-elle expliqué.

Cependant, la question des enfants est un vrai problème pour le couple. Tibo tient absolument à avoir des bébés et c'est bien ce qui inquiète Juju. "Je sais que c'est quelque chose qu'il a envie de vivre. Mais du coup, il y a eu des fois où ça m'a fait pleurer", a avoué la youtubeuse.