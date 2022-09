"Même mon loyer n'est pas si cher" : malgré des places à 1000€, les concerts de Blackpink à Paris sont déjà sold out

Blackpink en concert à Paris... avec des places à 1 000 euros

BTS est loin d'être le seul groupe de K-Pop à cartonner dans le monde. Jennie, Lisa (égérie MAC), Jisoo et Rosé qui forment Blackpink sont des stars mondiales ! Et les interprètes des tubes Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love et How You Like That arrivent en concert à l'Accor Arena à Paris, les 11 et 12 décembre prochains. Une super nouvelle pour leurs nombreux fans (Blink) français !

Sauf que les billets pour la tournée Blackpink in Your Area sont hors de prix ! Il faut compter 67,50€ pour les places les moins chères en catégorie 4, et entre 249€ et 990,40€ pour les packs VIP. Des tarifs quasi aussi gros que des iPhones ou des salaires.

Du coup, les réactions se sont multipliées sur Twitter. "990€ et tu les rencontres même pas", "Même mon loyer n'est pas si cher", "Jsuis pas blink mais jsuis tellement énervée de la situation là, ça fait plusieurs années que les gens attendent le retour de BP à Paris, c'est le concert de rêve de certains et eux ils sont là ils font payer des 1 000 balles la place ?", ou encore "On rigole on rigole mais des influenceurs vont avoir la place gratuitement alors que des gens à côté d'eux auront payé 1 000€" ont commenté des twittos.