SCH et Soolking se retrouvent sur le titre "Maryline"

Presque deux ans après "Fruit du démon", Soolking est prêt pour sortir son deuxième album, qui est en réalité un double album composé de 20 morceaux dont Bébé allô et Melegim en feat avec Dadju : il sera dispo en deux versions, de "glace" et de "feu". La tracklist complète reste pour le moment un gros point d'interrogation, mais l'interprète de Dalida a aujourd'hui décidé de nous donner une info supplémentaire : il a collaboré avec SCH sur l'opus "Vintage".

Soolking et SCH s'associent sur le son Maryline

Soolking a invité le rappeur marseillais, avec qui il a déjà travaillé sur l'album "Rooftop", sur le morceau Maryline dans lequel les deux artistes parlent d'un trafic de drogue tout en rendant hommage à Marilyn Monroe... à leur manière : "Sur le biff, sur le biff, Marilyne, Marilyne, elle est blanche comme Marilyne, Monroe Marilyne / On réussira pas juste en essayant, mon Gucci Drip, j'regarde l'océan (bitch) / Fort et vif, on prend le biff, la coke est blanche comme Marilyne / Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une brique mauve ? / On s'est juré d'être riche, moi et ma firme." Un titre assez efficace.

SCH avait d'ailleurs confirmé son nouveau duo en interview avec PRBK : "J'ai pas le droit de spoiler plus que ça mais je serai sur l'album. C'est un reuf, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup", nous a confié l'interprète de Ciel Rouge.