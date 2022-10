"La prod triche pour sauver l'alliance de Maeva" : Les Cinquante encore accusée de tricherie

Vous pouvez suivre Les Cinquante tous les soirs de la semaine sur W9. Il y a clairement deux clans : l'alliance de Maeva Ghennam, Noré, Kamila, Julien Bert et de nombreux autres candidats, contre celle de Jessy, Charlotte ou encore Mélanie Dédigama. Et alors que Maeva serait favorisée par la prod selon de nombreux internautes, les twittos avaient notamment ragé sur une supposée triche flagrante. Et l'émission de télé-réalité est encore accusée de tricherie sur les réseaux.

Dans l'épisode des Cinquante diffusé ce mercredi 19 octobre 2022, Mélissa a été la seule éliminée après l'épreuve et les votes. Elle qui fait partie de l'alliance de Jessy était sur le banc des éliminés face à Kamila, Cynthia, Julien Bert et Aurélie Dotremont qui sont tous dans l'alliance de Maeva. Et beaucoup d'internautes pensent que s'il y a eu 1 seul éliminé et non 2 comme d'habitude, ce serait pour éviter de faire sortir des candidats du clan de Maeva Ghennam.

>> Les Cinquante : cette épreuve a scandalisé les internautes, "C'est de l'acharnement" <<

"Le lion, quand c'est les membres des Marseillais ou RDM qui sont sur le banc des éliminés, bizarrement, y a 1 personne qui doit être éliminée. Triche #LesCinquante", "Prochaine saison : le public DOIT voter + on doit savoir le nombre de nominés/éliminés avant le début de l'épreuve. Parce que la prod triche pour sauver l'alliance de Maeva #Les50", "Noooon ce jeu c'est de la puuuure tricherie ... COOOOME par hasard y'a qu'une seule personne qui part parce que les 4 autres c'est les gens de l'alliance à Maeva #LesCinquante", ou encore "Pour la prochaine saison des Cinquante, ils devraient annoncer le nombre de personnes qui vont sauter avant même de commencer le jeu. Comme ça on arrêtera de se foutre de notre gueule #LesCinquante" ont-ils notamment commenté.