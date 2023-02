"Je vais me coucher avant de vomir" : avec son nouveau look, un ancien agriculteur de L'amour est dans le pré traumatise les téléspectateurs

La présentation des portraits des agriculteurs est toujours une étape importante dans L'amour est dans le pré. Ce lundi 6 février 2023, les téléspectateurs ont été touchés par l'histoire des nouveaux participants. S'ils ont relevé quelques pépites pendant la soirée (on pense à la reproduction des escargots oui), c'est ce qui s'est passé en deuxième partie de soirée qui les a bien dégoutés. L'amour vu du pré recevait encore Frédérique et Pierre de la saison 7, et les internautes en ont vraiment marre.

La présence de trop

Depuis qu'ils se sont rencontrés dans la saison 7 de L'amour est dans le pré, Pierre et Frédérique restent très présents sur M6. Ce sont presque les seuls anciens candidats dont on n'a pas besoin de se demander ce qu'ils sont devenus, ils sont soit sur M6 à chaque nouvelle saison, soit tout le temps sur les réseaux sociaux.

Et ça, les internautes en ont marre. "Non, pas Pierre et Fred pitié", "moi je, moi je, c'est pénible", "Fred qui baragouine les mêmes conneries depuis 10 ans", s'énervent les internautes sur Twitter. Le vrai problème, c'est qu'ils racontent toujours la même chose et qu'ils en profitent pour se mettre en avant, et ça, ça agace tout le monde. Mais cette fois, il y a un détail qui leur a permis de bien se moquer du couple.