L'amour est dans le pré : la femme d'un agriculteur ouvertement draguée, sa grosse mise au point

La nouvelle vie de Julien (L'amour est dans le pré 3)

Alors que M6 enchaîne les saisons au fil des années, les anciens candidats d'ADP n'ont pas totalement disparu des radars. C'est le cas de Julien, révélé par l'émission de dating de Karine Le Marchand en 2008. Celui-ci est aujourd'hui en couple avec Floriane.

Bien qu'elle s'y affiche publiquement avec Julien, Floriane est la cible de nombreuses sollicitations sur Instagram. Elle s'est agacée de certaines demandes des internautes. "Il y en a certains, depuis quelque temps, qui demandent à ce qu'on les contacte par téléphone ou qu'ils nous appellent", a-t-elle relaté.

"On ne peut pas échanger nos numéros, on ne peut pas communiquer avec vous", a martelé Floriane, tout en soulignant qu'elle et son compagnon s'efforçaient de répondre aux sollicitations par messages ou lors de lives. Celle, qui est à la tête d'une famille recomposée, a ensuite haussé le ton et s'est voulue menaçante.

La mise en garde de Floriane

"Le seul truc que vous risquez, c'est d'être bloqués, car ça nous gonfle. Je suis sympa de répondre et de rester gentille, mais comprenez qu'on ne peut pas. C'est pénible à force...", a mis en garde Floriane dans un message vidéo, qu'elle a publié via sa story Instagram.

"Je le dis, je le redis et le redis, mais on continue de nous demander nos numéros ou de nous appeler. Croyez-moi, je suis ultra-patiente. Julien, ça le gonfle plus que moi... Il serait beaucoup plus radical en bloquant direct. Moi, je prends le temps de répondre...", a tenu à souligner Floriane.

Floriane en a ensuite dit plus sur le genre de sollicitations qu'elle recevait. Certains internautes n'hésitent pas à la draguer alors qu'elle ne se cache pas d'être en couple avec Julien. Pour preuve, son compte mentionne "Julien et Floriane". "Je ne suis pas célibataire. C'est un compte commun. Julien voit tous vos messages, attention vous serez bloqués direct pour le coup...", a-t-elle asséné.