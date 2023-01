L'amour est dans le pré 2023 : surprise, un ancien candidat est de retour, le casting dévoilé !

C'est reparti ! L'amour est dans le pré 2023 débarque très bientôt ! Dès le 30 janvier prochain, l'émission culte d'M6 revient pour une 18ème saison pleine de surprises. Comme d'habitude, les téléspectateurs découvriront d'abord les portraits des nouveaux agriculteurs lors des deux premiers épisodes. Cette année, ils sont 14 à se lancer dans cette aventure présentée par Karine Le Marchand.

Agés de 26 à 62 ans, les candidats sont plus prêts que jamais à rencontrer l'amour, le vrai. C'est ainsi que les fans feront la connaissance de Perrine qui élève des escargots, Christine qui a quant à elle choisi les chiens ou encore Roméo qui est producteur de fourrage. Et alors qu'on ne s'y attendait pas, un ancien candidat va faire son grand retour. Il s'agit de Julien qui est apparu dans la saison 10 du programme en 2015. Venu séduire Guillaume, premier agriculteur gay de l'émission, il avait passé haut la main l'épreuve du speed-dating.

Leur idylle n'a malheureusement pas eu le temps de naître et pour cause, Guillaume avait finalement trouvé l'amour avec une personne qui ne souhaitait pas s'afficher devant les caméras. A l'occasion d'une interview accordée à Télé Star début 2018, il a néanmoins accepté de se confier sur sa vie sentimentale : "J'ai retrouvé l'amour. Je suis en couple depuis deux ans et on vit ensemble. On laisse la vie faire. On ne pense pas forcément à des projets de famille. On vit au jour le jour. Pour moi, il est ma famille. On s'apporte beaucoup l'un et l'autre".

Julien est devenu agriculteur après son passage dans L'amour est dans le pré

Les fans d'ADP s'en souviennent certainement : à l'époque de sa première participation, Julien était ingénieur agronome. Ce n'est que deux ans plus tard, en 2017, qu'il décide de se lancer dans l'agriculture avec son chéri en reprenant l'exploitation des parents de ce dernier. Finalement séparé de son compagnon courant 2021, Julien a racheté ses parts et poursuit son travail d'agriculteur.

Espérons que cette nouvelle participation à L'amour est dans le pré lui porte cette fois-ci chance.