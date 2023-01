"Il y a de la pose dénudée" : Noémie (L'amour est dans le pré 2022) s'affiche au lit avec Guillaume et enflamme les internautes

Les téléspectateurs ont été nombreux à suivre les aventures des aventures des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2022 sur M6. Une saison riche en émotion, mais qui a eu un bilan vraiment pas ouf au niveau des couples formés. En effet, peu d'agriculteurs ont trouvé l'amour et pourtant, certains étaient persuadés d'avoir trouvé leur moitié. C'est notamment le cas de Jean, qui a rompu avec Laurence après seulement quelques mois de relation.

"Elle ne s'était pas rendue compte de la distance et que sa famille allait lui manquer. En fait, elle n'avait jamais changé de département. J'étais vraiment déçu parce que je ne m'y attendais pas", a-t-il expliqué à Karine Le Marchand, avant d'ajouter : "Je la comprends aussi. C'est quand on vit vraiment l'affaire sur le terrain qu'on s'en rend compte (...) J'ai mis un peu plus d'une semaine quand même pour me remettre. Ça m'a tellement fait un choc que je ne voulais pas venir au bilan".

Guillaume et Noémie sont toujours ensemble

Heureusement, cette saison a également créé des couples heureux comme Guillaume et Noémie. L'agriculteur et la Ch'ti sont toujours ensemble à l'heure actuelle, même si l'ancienne prétendante s'est récemment confiée sur le fait que la distance qui les sépare était de plus en plus dure à supporter. "Tellement hâte de te retrouver mon lapin des îles. Trop longtemps sans toi et c'est de plus en plus dur. On ne s'habitue pas d'être loin de celui qu'on aime", avait-elle écrit sur Instagram.

Le couple a réussi à surmonter cette difficulté et les deux amoureux ont même pris la décision de vivre ensemble. Ce samedi 7 janvier 2023, Noémie a posté une photo sur Instagram qui a beaucoup fait réagir leurs fans. Dessus, on voit l'agriculteur au lit avec sa chérie. "Real Life ! Je t'aime au quotidien", peut-on lire en légende.

"Il y a de la pose dénudée"