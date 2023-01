L'amour est dans le pré 2023 : en larmes, un candidat interrompt son portrait, "j'ai la trouille de finir tout seul"

Bonne nouvelle pour les fans de L'amour est dans le pré. C'est ce soir, lundi 30 janvier 2023, que l'émission de romance revient sur M6 ! L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir la partie 1 des 14 portraits d'agriculteurs qui ont pu échanger avec Karine Le Marchand, animatrice du programme. Ces derniers se confient notamment sur leur célibat et sur ce qu'ils recherchent chez leur futur(e) partenaire.

>> Karine Le Marchand bouleversée par un agriculteur de L'amour est dans le pré 2023 qui n'a "jamais été pris dans les bras par une femme" <<

Julien de retour dans L'amour est dans le pré 2023

Alors que nous ferons la connaissance dans cette nouvelle saison de Perrine qui élève des escargots ou encore de Christine qui a choisi les chiens, on retrouvera également une tête connue. Il s'agit de Julien qui avait déjà participé à l'émission en tant que prétendant de Guillaume, le premier agriculteur homosexuel inscrit à L'amour est dans le pré.

Cette année, c'est en tant qu'éleveur qu'il intègre le casting d'ADP. Agé de 42 ans, Julien a connu une grosse déception sentimentale. Alors qu'il tombe amoureux d'un homme dont les parents étaient agriculteurs, tous les deux reprennent l'exploitation familiale. Malheureusement, son compagnon ne souhaite plus évoluer dans ce domaine et quitte son travail... ainsi que Julien qui décide quant à lui de poursuivre son métier dans la ferme. "C'était son choix", précise Julien dans un nouvel extrait de L'amour est dans le pré saison 18.

>> L'amour est dans le pré : la femme d'un agriculteur ouvertement draguée, sa grosse mise au point <<

Julien souffre de sa solitude

"J'étais prétendant, ça n'a pas marché. Dans ma tête, je me suis dit 'fais le schéma inverse'. Donc, déjà, la ferme", explique-t-il à Karine Le Marchand au sujet de sa nouvelle participation à l'émission. "J'ai fait toutes mes études en agricole (...) mes parents ne sont pas agriculteurs, du tout".

Célibataire depuis un moment, cette solitude le pèse. "J'ai 42 piges et je suis tout seul au milieu... Super", confie-t-il face caméra alors qu'il travaille dans sa ferme. "Ça me touche parce que j'ai la trouille de finir tout seul. Je voudrais juste quelqu'un qui s'intéresse à ce que je suis. Je voudrais qu'on s'intéresse pour moi, pour ce que je suis, pas pour ce que je parais. Je n'ai pas confiance en moi parce que je pense qu'il y a beaucoup plus beau que moi, plus intéressant que moi. Ce qui me manque, c'est être important pour quelqu'un". Julien finit par fondre en larmes et demande au journaliste et à son cadreur de mettre fin au tournage de son portrait.

Espérons que ce touchant agriculteur, qui cherche quelqu'un de "dynamique" mais qui arrive à l'"apaiser", trouvera enfin son bonheur.