"Les larmes me sont venues" : Karine Le Marchand bouleversée par un agriculteur de L'amour est dans le pré 2023 qui n'a "jamais été pris dans les bras par une femme"

Après une saison de L'amour est dans le pré 2022 riche en émotions, Karine Le Marchand sera de retour le lundi 30 janvier prochain pour présenter les nouveaux agriculteurs de L'amour est dans le pré 2023. À l'instar de Thierry, alias coquin de sort, qui est revenu tenter sa chance l'année dernière, un autre candidat bien connu des téléspectateurs va faire son come-back ! En effet, Julien, qui est apparu dans la saison 10 en tant que prétendant de Guillaume, premier agriculteur gay de l'émission, vient cette fois essayer de trouver l'amour en tant qu'agriculteur !

"Ce qui me touche le plus, c'est la grande solitude de beaucoup de ces gens"

Karine Le Marchand se lance donc dans sa 13ème saison à l'animation du programme et celle qui a recadré gentiment un candidat de la saison précédente est toujours aussi heureuse d'être à la tête de l'émission.

"Je pense surtout qu'avec le temps on a vraiment réussi à faire évoluer l'image des gens vivant à la campagne. Nous avons montré aussi qu'il y avait mille façons d'être agriculteur, aujourd'hui. Cette saison encore, on le voit bien : parmi les candidats, comme Julien, devenu éleveur, ou Perrine, une ingénieure qui dirige un élevage de deux cent mille escargots, il y a une tendance de fond avec un retour à la terre. Ce qui me touche le plus, c'est la grande solitude de beaucoup de ces gens qui travaillent d'arrache-pied, s'oublient parce qu'ils ont la tête dans le guidon, ou veulent faire honneur à leurs parents en reprenant l'exploitation. Et cela ne touche pas que la campagne ! À mon avis, il faudrait créer un grand ministère contre la solitude", déclare-t-elle à Télé 7 Jours.

"Je me suis levée et je l'ai enlacé"

Dans cette interview, l'animatrice révèle également qu'elle a été particulièrement touchée par l'un des 14 célibataires de cette saison. En effet, Patrice, un agriculteur normand de 39 ans, lui a expliqué qu'il n'avait jamais été pris dans les bras par une femme. "J'étais bouleversée", explique Karine Le Marchand, avant de raconter : "J'ai revu la séquence par la suite, et les larmes me sont venues. Quand on a tourné son portrait et qu'il m'a avoué cela, je n'ai pas réfléchi une seconde. Je me suis levée et je l'ai enlacé"... Un souvenir qui restera sans doute gravé à jamais dans la mémoire de l'agriculteur.