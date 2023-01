L'amour est dans le pré 2023 : un candidat inscrit par ses parents "désespérés", il n'a jamais été en couple

Les portraits des agriculteurs de la saison 18 de L'amour est dans le pré seront diffusés sur M6 les 30 janvier et 6 février prochains. Les découvertes en avant-première s'enchaînent. Il y a quelques jours, on apprenait qu'un ancien candidat serait de retour. Cette fois, il s'agit d'un tout nouveau célibataire, le plus jeune de cette saison, qui a été dévoilé.

Pour cette édition 2023, Karine Le Marchand va tenter d'aider 14 agriculteurs, 11 hommes et 3 femmes, à trouver l'amour dans toute la France. Mais avant de pouvoir avoir le droit de rencontrer les célibataires intéressés par leur profil, ils vont devoir se présenter aux téléspectateurs. Si les portraits ont été révélés, pour en apprendre plus sur eux, il faudra attendre la diffusion.

Clément, célibataire depuis toujours

Les informations sur les candidats commencent quand même à tomber. Il y en a un qui a même été fortement remarqué, âgé de 26 ans, Clément est le plus jeune agriculteur de la saison et il devrait recevoir pas mal de courriers. Il est éleveur de vaches laitières en Auvergne et s'occupe d'une quarantaine de bêtes avec son père, son oncle et son grand-père.

Cette affaire de famille ne lui prend pas tout son temps, il est aussi très sportif et pratique le triathlon. Il a donc vraiment tout pour plaire et pourtant, il n'a jamais été en couple de sa vie. Et pour cause, il avoue être "trop timide pour faire le premier pas".

Sa famille est "désespérée"

Clément aurait d'ailleurs "une peur viscérale du rejet, qui l'a toujours empêché d'aborder les femmes". Il a tout pour être un homme indépendant, il a rénové entièrement sa maison pendant deux ans et pourrait donc y vivre avec l'amour de sa vie... mais il a préféré retourner vivre chez ses parents. Il est le seul célibataire de son entourage, qui ne supporte plus cette situation. C'est sa famille "désespérée" qui a même décidé de l'inscrire à L'amour est dans le pré.

Clément a très peu d'exigence en ce qui concerne la femme parfaite pour lui, il cherche quelqu'un de simple, avec qui il pourra discuter des heures. Seul bémol pour les prétendantes qui se voyaient déjà envoyer un courrier au jeune homme, il ne veut pas bouger de sa région. Alors, si vous êtes prête à tout plaquer pour aller le rejoindre en Auvergne, n'attendez pas pour préparer votre lettre.