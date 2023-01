"Je trouverai une autre asiatique et on verra" : les Gayat (Familles nombreuses) bientôt dans le X ? La réponse sans détour et gênante d'Olivier Gayat

La reconversion professionnelle d'Amandine Pellissard dans le X fait beaucoup parler ! Après avoir quitté le programme de TF1 avec fracas, l'ancienne star de Familles nombreuses la vie en XXL a annoncé l'ouverture de son compte MYM. Un virage professionnel qui lui a valu beaucoup de critiques, auxquelles elle a répondu sans détour. "Alors pour les haters frustrés et les contrariés, vos avis m'indiffèrent ! Économisez votre énergie et utilisez-la à bon escient. Grand bien vous fasse", s'est-elle agacée.

Les Gayat également intéressés par une reconversion dans le X ?

Ce jeudi 26 janvier 2022, Cyril Hanouna recevait d'autres parents rendus célèbres par l'émission de TF1 : Soukdavone et Oliver Gayat. L'occasion pour l'animateur de leur parler de la reconversion dans le charme de leur ancienne collègue et de leur demander s'ils pourraient faire pareil. "Moi oui", s'amuse le père de famille, avant d'ajouter : "Moi, peut-être que si j'avais pas d'enfants, peut-être que je le ferais, j'avoue... Mais non. Le regard des gens, les amis, la famille..."

"Alors je vous le dit, Soukdavone, elle n'est pas du tout partante", lui fait alors remarquer Cyril Hanouna. "Ah non non pas du tout ! Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai horreur de ça. Par rapport aux enfants, ça reste...", confirme celle qui a été bloquée sur les réseaux par Amandine Pellissard.

"Je trouverai une autre asiatique et on verra"

"Oui mais si tu n'avais pas d'enfant ?", lui demande ensuite son mari, visiblement très intéressé. "Non même pas", persiste et signe Soukdavone. "Bon je trouverai une autre asiatique et on verra", lance alors Olivier avec humour. Une blague gênante qui a choqué tout le monde sur le plateau. Surtout, cette phrase est très malvenue, car il a récemment trompé sa femme...

Heureusement, sa fille Olivia, qui a récemment poussé un coup de gueule contre les haters qui l'attaquent sur son poids, lui est rapidement venue en aide : "Il est tout le temps comme ça. Dans la vie aussi, nous on ne réagit plus. C'est de l'humour". Nous voilà rassurés... Ou pas !