"Je t'aime toujours", "tu me manques"... Les messages de Jessica Thivenin à son ex font vriller des internautes, elle les calme direct

Jessica Thivenin enchaîne les polémiques sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, l'ancienne candidate des Marseillais recevait une pluie de critiques de la part de ses abonnés après avoir fait une blague de mauvais goût à son fils Maylone. La mère de famille a en effet fait croire à ce dernier qu'elle avait du "caca" sur la main avant de lui en mettre sur le visage.

Les internautes ont été nombreux à s'en prendre à Jessica. "Ce n'est ni drôle, ni de l'humour. C'est humiliant", "Un enfant ne comprend pas les pranks... il le prend au premier degré", "Je trouve ça tellement c*n", "Complètement ridicule", "C'est traumatisant", "À croire que la mère a de la m*rde dans la tête", "C'est méchant. Lui il vient t'aider et tu l'humilies", pouvait-on lire sous la vidéo.

Visiblement, Jessica Thivenin ne se préoccupe pas vraiment des critiques à son égard et continue de faire ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 1er février, la candidate a publié une nouvelle vidéo qui a encore une fois fait beaucoup de bruit. On la découvre en plein sketch en train d'envoyer malencontreusement des textos à son "bâtard d'ex". Jessica Thivenin est alors totalement paniquée tandis que son téléphone bug et envoie des "je t'aime toujours", "tu me manques" ainsi que des photos sexy.