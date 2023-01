"Tu m'as mis du caca dessus !" : Jessica Thivenin traumatise son fils avec une blague qui choque les internautes

Il y a quelques jours, une story de Jessica Thivenin avec son fils Maylone a fait mourir de rire les internautes. Alors que sa maman lui a fait un bisou sur la joue, le petit garçon lui a indiqué qu'il était dérangé par ses injections aux lèvres. Une réaction qui a beaucoup surpris et amusé la femme de Thibault de Garcia. Très taquine avec son fils, la star des Marseillais a publié, ce mardi 24 janvier 2023, le premier prank qu'elle lui a fait. Sur les images, on l'entend crier : "Maylone, j'ai besoin de toi s'il te plait ! Il me faut du papier ! J'en ai mis partout sans faire exprès ! Aide moi !"

Le prank de Jessica à Maylone ne fait pas l'unanimité

Le petit garçon arrive donc avec du papier toilette et sa maman lui montre sa main souillée, avec évidemment du chocolat en réalité. "Il faut m'essuyer, j'en ai mis partout Maylone", dit la mère de famille à son fils, dégoûté. En prenant le papier toilette, elle fait exprès d'en mettre sur la main de Maylone qui est autant amusé qu'écoeuré : "Tu m'as mis du caca dessus !"

Jessica approche ensuite sa main du visage de son fils. Elle lui demande de goûter et lui en met sur la joue alors que le petit garçon se met à pleurer. Un peu plus tard, la maman retrouve son fils et lui demande : "Il était bon le chocolat ? C'était une bonne blague ? Tu m'aimes quand même ?". Maylone, boudeur, répond "non" aux trois questions et semble ne pas apprécier les pranks de sa mère.

Visiblement, les internautes n'ont pas du tout kiffé la blague non plus. Dans les commentaires , celle qui a déjà récemment provoqué la colère des fans suite à un placement de produit a de nouveau reçu de nombreuses critiques...