"Je suis trop excité" : le meilleur manga de l'année devrait ENFIN avoir son anime

C'est en avril 2021 que Yukinobu Tatsu a débuté Dandadan sur Shōnen Jump+ au Japon. Un an et demi plus tard, le manga est déjà considéré comme l'une des meilleures oeuvres de ces dernières années, capable de rafraîchir tout un genre, et ne cesse de surprendre et faire vibrer les fans, ce qui lui permet aujourd'hui de connaître un succès fou à travers le monde.

A cet effet, Crunchyroll (anciennement Kazé) ne s'y est pas trompé. Après une longue bataille contre les maisons concurrentes, l'éditeur français a récemment réussi à acquérir les droits du manga pour une somme gardée secrète mais qui, selon certaines sources, serait un record. Preuve que Crunchyroll croit en ce manga et que celui-ci ne ressemble à aucun autre, les deux premiers tomes ont par ailleurs été tirés à 300 000 exemplaires chacun lors de leur sortie le 5 octobre dernier, ce qui est totalement dément.

Un anime pour Dandadan ?

Et la bonne nouvelle pour Yukinobu Tatsu et Crunchyroll, c'est que ce succès devrait s'accroître davantage dans les mois à venir. La raison ? A l'instar de Blue Lock, Spy x Family ou encore Chainsaw Man cette année, Dandadan devrait bientôt avoir le droit à son propre anime. Hallelujah !

Alors attention, il ne s'agit encore que d'une rumeur. A ce jour, ni le mangaka, ni la Shueisha n'ont officialisé quoi que ce soit et aucun studio n'est encore affilié à un tel projet. Cependant, quand on sait que la source est le compte Twitter Spanku_u, souvent très bien informé sur l'actualité manga / anime, on peut sérieusement y croire. Reste désormais à savoir quand la série sera annoncée et surtout, pour quand.

Après tout, quand on sait que Dandadan est encore jeune (seulement 7 tomes ont été publiés au Japon), l'équipe qui sera derrière voudra probablement et logiquement prendre son temps pour permettre à Yukinobu Tatsu de faire avancer son histoire afin de ne pas prendre le risque de le dépasser. En attendant, les fans sont déjà surexcités et ne parlent plus que de ça sur les réseaux sociaux.