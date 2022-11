"Je reviendrai" : Ellen Pompeo officialise son départ de Grey's Anatomy et rassure les fans, la date de son dernier épisode est fixée

Une page se tourne pour Grey's Anatomy. Au fil des saisons, de très nombreux acteurs ont quitté la série, à tel point que seuls trois membres du casting original étaient encore présents au début de la saison 19, lancée en octobre aux US. Ils ne seront bientôt plus que deux. Même si on n'y croyait pas, Ellen Pompeo a bien décidé de s'éloigner de la série médicale : l'actrice va tourner dans une mini-série pour la plateforme Hulu et il a été annoncé qu'elle ne jouerait que dans une poignée d'épisodes cette année. Un départ qui a brisé le coeur des fans et que l'actrice vient de confirmer.

Ellen Pompeo fait ses adieux aux fans

Ce jeudi 17 novembre 2022, Ellen Pompeo a donc officialisé son grand départ dans un post sur Instagram. Celle qui interprète de Meredith Grey depuis 2005 a notamment remercié les fans de Grey's Anatomy pour leur soutien, alors qu'elle s'embarque pour une toute nouvelle aventure. "Je suis éternellement reconnaissante et humble de l'amour et du soutien que vous m'avez tous montré à moi, à Meredith Grey et à la série pendant 19 saisons. Rien de tout ça n'aurait été possible sans les meilleurs fans du monde ! (...) Je vous aime follement et je vous apprécie." a commencé par posté l'actrice.

Et alors qu'elle s'éloigne de Grey's Anatomy, la star a aussi fait un promesse : "Vous savez que le spectacle doit continuer et je reviendrai assurément pour vous rendre visite" a ajouté la star. Dans une interview, Ellen Pompeo avait récemment laissé entendre qu'elle ne reviendrait certainement plus à temps plein dans la série médicale, même en cas de renouvellement pour une saison 20.

Après ce message, Shonda Rhimes, productrice et créatrice de Grey's a réagi. "Quelle aventure folle ces 19 saisons ont été. Rien n'aurait pu être possible sans l'incomparable Ellen Pompeo, la seule et unique Meredith Grey. Ce n'est pas un au revoir, c'est un 'on se voit plus tard'" a posté la boss du show. Un message de plus pour nous rassurer.