"Je ne veux pas travailler" : cette TikTokeuse achète par erreur un canapé à 100 000 dollars et réclame des dons d'abonnés pour le payer

C'est une nouvelle qui pourrait en rassurer certains : non, il n'est pas nécessaire d'avoir un QI très élevé pour devenir quelqu'un sur TikTok. Et ce n'est pas Quenlin Blackwell - énorme star de la plateforme aux USA avec ses 7,9 millions d'abonnés, qui nous fera penser le contraire.

La jeune femme vient de l'annoncer dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte, elle aurait réalisé la boulette de l'année qui a dû faire transpirer à grosses gouttes son banquier. Et pour cause, elle aurait "accidentellement acheté un canapé à 100 000 dollars". Rien que ça.

Le fail ridicule de Quenlin Blackwell

Comment se serait-elle débrouillée ? C'est très simple, alors que le meuble était vendu aux enchères en ligne, elle se serait amusée à entrer sa carte bancaire sur le site pour rigoler. Pas de chance pour elle, l'enregistrement de sa CB aurait été comptabilisé comme une participation et elle aurait donc remporté le gros lot. Et bien évidemment, aucun remboursement ne serait possible.

Aussi, Quenlin Blackwell est apparue face caméra en train de pleurer après ce supposé fail, afin (notamment) de réclamer de l'argent à ses abonnés pour l'aider à payer ce canapé : "J'ai failli crasher ma voiture en découvrant ça. Si vous avez un million de dollars, pouvez-vous me faire un don ? Si vous avez un milliard de dollars, pouvez-vous me laisser vous en emprunter un peu s'il vous plait ?".

"Je devrais pouvoir avoir tout ce que je veux"

Pourquoi écrit-on "supposé fail" ? Très honnêtement, on a du mal à croire en la sincérité de cette vidéo et on mise tout sur un prank aussi ridicule que cringe. Alors que les larmes de l'influenceuse semblent forcées, ses remarques balancées dans sa vidéo puent le fake à plein nez tellement elles feraient passer certaines stars de la télé-réalité française pour des Prix Nobel.

"Je ne veux pas travailler [pour payer], a-t-elle notamment déclaré face aux commentaires des internautes. Je vais finir par vomir car ils ne vont pas me rembourser. (...) Ca ne me passionne pas de travailler, je suis juste passionnée par le fait d'être confortable et de ne rien faire. Je suis sexy, je suis jolie, je suis intelligente, je suis cool... Je devrais pouvoir avoir tout ce que je veux dans ce monde".

Un jeu de comédienne raté et des répliques écrits avec les pieds d'un unijambiste ? Elle a ce qu'il faut pour jouer dans une série quotidienne.